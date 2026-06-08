«Путь провокации»: Психолог объяснила, зачем Глюкоза разделась догола на фотосессии

08 июня 2026, 16:05

Психолог Наумова назвала провокацию Глюкозы на юбилее продуманным пиар-ходом

Наталья Чистякова-Ионова (Фото: Instagram* @glukozamusic)

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) отметила своё 40-летие откровенной фотосессией. Звезда снялась в стиле ню и опубликовала снимки в соцсетях. Многие пользователи назвали образ артистки вульгарным.





В беседе с Общественной Службой Новостей психолог Наталья Наумова объяснила, почему звёзды оголяются перед поклонниками. Психолог заявила: Глюкоза таким образом показала, что в 40 лет можно оставаться красивой, сексуальной, молодой и желанной.

«У звёзд есть потребность получать одобрение аудитории, им важно знать, что они ещё способны дать фору более молодым коллегам. Глюкоза давно встала на путь провокации, и этот поступок — тоже очередной выпад, чтобы привлечь как можно больше аудитории. В данном случае артист не преследует цели понравиться всем, ей куда важнее активность», — отметила Наумова.