«Пропаганда бесовщины»: Певица Глюкоза шокировала публику своим выступлением

01 февраля 2026, 08:32

Новый диджей-сет певицы Глюкозы вызвал споры между поколениями поклонников

Наталья Чистякова-Ионова (Фото: Instagram* @glukozamusic)

30 января певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) представила публике диджей-сет. Как сообщает издание «СтарХит», перед выступлением артистка делилась переживаниями о возможном недостатке зрителей из-за холодной погоды.





Опасения не подтвердились: клуб заполнила молодёжная аудитория, которая активно поддерживала выступление. В то же время часть взрослых поклонников выразила недовольство новым творческим направлением певицы и попросила вернуть прежний стиль.



Во время концерта Наталья работала за пультом, энергично двигалась и управляла дисками каблуком под одобрительные возгласы фанатов. Видео быстро разошлись в сети и вызвали разные реакции: от вопросов о состоянии певицы до критики её манеры исполнения.

«Наркоши все такие», «Почему пропаганду бесовщины не запрещают?», «Что случилось у неё, что она с катушек слетела?» — гласят комментарии.