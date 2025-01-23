Почему Николай Тимофеев ушел из «Дискотеки Аварии»: судебные разбирательства, месть и скандальный развод

Николай Тимофеев (Фото: соцсети)
Известный музыкальный коллектив «Дискотека Авария» существует более 30 лет. Группа является обладателем множества национальных музыкальных наград и премий. Тысячи поклонников и поклонниц по всей стране, оглушительный успех и известность — все это было у участников коллектива, однако в 2012 году «Аварию» покинул солист и один из основателей Николай Тимофеев.
О том, что почему Николай Тимофеев покинул музыкальный коллектив, из-за чего участники «Дискотеки Аварии» судились и как сложилась дальнейшая жизнь популярного певца, расскажет редакция «Радио 1».
Николай Тимофеев и Алексей Рыжов познакомились в 1984 году в пионерском лагере. У 13-летних подростков было общее увлечение — музыка. Спустя время они организовали первый музыкальный коллектив. Именно с этого момента началось их дальнейшее долгосрочное сотрудничество, которое привело их к успеху.
Первоначально группа двигалась в рок-направлении, однако музыкантам не хватало денег на оборудование и они начали проводить дискотеки. Первые названия коллектива — «Интервью», «Огнетушитель». Основным местом их работы в то время был клуб «Авария», который находится в Иваново.
Во время одной из дискотек в зале погас свет и началась паника. Николай Тимофеев тогда сказал публике: «Спокойно, всё нормально! Ведь мы — "Дискотека Авария"»!Буквально через несколько секунд зажглись софиты и появился новый музыкальный коллектив с интересным названием. В 1991 году участником группы стал Олег Жуков, а спустя шесть лет к коллективу присоединился и Алексей Серов.
Всенародную любовь группе принесла песня «Новогодняя», не вызвавшая особого ажиотажа зимой 1999 года, но ставшая очень популярной летом 2000 года. А затем появились и другие, не менее интересные композиции, которые очень понравились публике. Песни «Дискотеки Аварии» звучали отовсюду, а симпатичный вокалист Николай Тимофеев стал мечтой многих девушек.
9 февраля 2002 года ушел из жизни участник группы Олег Жуков, выступавший под псевдонимом «Толстый». Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Жукову было всего 28 лет. «Дискотека Авария» на время приостановила свою деятельность, а альбом «Четверо парней» 25 апреля 2006 года был посвящён Жукову.
Вскоре группа возобновила свою деятельность. Вышел макси-сингл «Х. Х. Х. И Р. Н. Р.», следом — сингл «Небо», обе песни были успешными в хит-парадах. «Дискотека Авария» снова стала очень популярной. В 2012 году группа получила премию Муз-ТВ за новый хит. Однако в этом же году фронтмен Николай Тимофеев покинул коллектив.
По его словам, с ним поступили несправедливо и буквально выжили из группы. Однако Серов и Рыжов считают, что Тимофеев сам виноват в случившемся, из-за него начались серьезные проблемы. Уточняется, что Тимофеева стали упрекать в высокомерии и срыве концертов. К тому же коллегам изрядно надоели семейные разборки Тимофеева с женой Зинаидой.
Однако Николай считает, что Серов и Рыжов лгали, более того, он был участником коллектива более 20 лет, осознавал меру ответственности и никогда не злоупотреблял своими полномочиями. А причиной их предвзятого отношения, по мнению музыканта, является зависть.
Тимофеев решил выступать сольно, однако бывшие друзья и коллеги решили запретить ему исполнять любимые зрителями хиты. Дело дошло до судебных разборок, которые продолжались в течение нескольких лет. Тимофеев хотел исполнять три композиции, где солировал, — треки «Новогодняя», «Если хочешь остаться» и «Небо» — ну а Рыжов требовал лишить его этой возможности и денежной компенсации за нарушение авторских прав. Сперва Николаю предписали выплатить экс-коллеге 1,7 млн рублей, но позже взыскание отменили, а вот запрет согласовали.
Николай продолжает выступать, но без былого успеха. Рыжов, Серов и Тимофеев не поддерживают общение друг с другом, а возможность воссоединения категорически отвергается всеми музыкантами.
Впервые Николай Тимофеев женился в 18 лет. Вскоре у пары родилась дочь Елизавета. Союз быстро распался, и следующую любовь музыкант встретил, уже когда обрел известность: Зинаида Кандаурина занимала пост директора «MTV Россия». После свадьбы у пары появились наследницы Катя и Аня, но, как и в первом браке, дети не спасли родителей от разрыва.
Николай и Зинаида расстались еще в 2011 году, однако обнародовать факт развода женщина решила через год, когда бывший супруг был у всех на слуху на фоне ухода из «Дискотеки Аварии». Кандаурина заявила, что музыкант недостаточно вкладывается в содержание детей, и потребовала у него баснословных алиментов в 800 тысяч рублей в месяц.
После двух разводов певец встретил любовь в лице бэк-вокалистки Кристины Якуниной. В настоящее время в соцсетях Тимофеев не рассказывает о личном.
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Создание группы «Дискотека Авария»
Николай Тимофеев и Алексей Рыжов познакомились в 1984 году в пионерском лагере. У 13-летних подростков было общее увлечение — музыка. Спустя время они организовали первый музыкальный коллектив. Именно с этого момента началось их дальнейшее долгосрочное сотрудничество, которое привело их к успеху.
Первоначально группа двигалась в рок-направлении, однако музыкантам не хватало денег на оборудование и они начали проводить дискотеки. Первые названия коллектива — «Интервью», «Огнетушитель». Основным местом их работы в то время был клуб «Авария», который находится в Иваново.
Во время одной из дискотек в зале погас свет и началась паника. Николай Тимофеев тогда сказал публике: «Спокойно, всё нормально! Ведь мы — "Дискотека Авария"»!Буквально через несколько секунд зажглись софиты и появился новый музыкальный коллектив с интересным названием. В 1991 году участником группы стал Олег Жуков, а спустя шесть лет к коллективу присоединился и Алексей Серов.
Группа «Дискотека Авария» (Фото: кадр из клипа «Модный танец арам-зам-зам»)
Всенародную любовь группе принесла песня «Новогодняя», не вызвавшая особого ажиотажа зимой 1999 года, но ставшая очень популярной летом 2000 года. А затем появились и другие, не менее интересные композиции, которые очень понравились публике. Песни «Дискотеки Аварии» звучали отовсюду, а симпатичный вокалист Николай Тимофеев стал мечтой многих девушек.
9 февраля 2002 года ушел из жизни участник группы Олег Жуков, выступавший под псевдонимом «Толстый». Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Жукову было всего 28 лет. «Дискотека Авария» на время приостановила свою деятельность, а альбом «Четверо парней» 25 апреля 2006 года был посвящён Жукову.
Почему Николай Тимофеев ушел из группы
Вскоре группа возобновила свою деятельность. Вышел макси-сингл «Х. Х. Х. И Р. Н. Р.», следом — сингл «Небо», обе песни были успешными в хит-парадах. «Дискотека Авария» снова стала очень популярной. В 2012 году группа получила премию Муз-ТВ за новый хит. Однако в этом же году фронтмен Николай Тимофеев покинул коллектив.
По его словам, с ним поступили несправедливо и буквально выжили из группы. Однако Серов и Рыжов считают, что Тимофеев сам виноват в случившемся, из-за него начались серьезные проблемы. Уточняется, что Тимофеева стали упрекать в высокомерии и срыве концертов. К тому же коллегам изрядно надоели семейные разборки Тимофеева с женой Зинаидой.
Однако Николай считает, что Серов и Рыжов лгали, более того, он был участником коллектива более 20 лет, осознавал меру ответственности и никогда не злоупотреблял своими полномочиями. А причиной их предвзятого отношения, по мнению музыканта, является зависть.
Тимофеев решил выступать сольно, однако бывшие друзья и коллеги решили запретить ему исполнять любимые зрителями хиты. Дело дошло до судебных разборок, которые продолжались в течение нескольких лет. Тимофеев хотел исполнять три композиции, где солировал, — треки «Новогодняя», «Если хочешь остаться» и «Небо» — ну а Рыжов требовал лишить его этой возможности и денежной компенсации за нарушение авторских прав. Сперва Николаю предписали выплатить экс-коллеге 1,7 млн рублей, но позже взыскание отменили, а вот запрет согласовали.
Николай продолжает выступать, но без былого успеха. Рыжов, Серов и Тимофеев не поддерживают общение друг с другом, а возможность воссоединения категорически отвергается всеми музыкантами.
Николай Тимофеев (Фото: соцсети)
Как сложилась личная жизнь Тимофеева
Впервые Николай Тимофеев женился в 18 лет. Вскоре у пары родилась дочь Елизавета. Союз быстро распался, и следующую любовь музыкант встретил, уже когда обрел известность: Зинаида Кандаурина занимала пост директора «MTV Россия». После свадьбы у пары появились наследницы Катя и Аня, но, как и в первом браке, дети не спасли родителей от разрыва.
Николай и Зинаида расстались еще в 2011 году, однако обнародовать факт развода женщина решила через год, когда бывший супруг был у всех на слуху на фоне ухода из «Дискотеки Аварии». Кандаурина заявила, что музыкант недостаточно вкладывается в содержание детей, и потребовала у него баснословных алиментов в 800 тысяч рублей в месяц.
«После развода я ушел с тремя сумками личных вещей. Оставил Зинаиде и нашим детям две квартиры, машину, дачу, а также все деньги, заработанные за 22 года в коллективе "Дискотеки Авария", на которые она может безбедно существовать вместе с детьми всю жизнь», — комментировал ситуацию Тимофеев.
После двух разводов певец встретил любовь в лице бэк-вокалистки Кристины Якуниной. В настоящее время в соцсетях Тимофеев не рассказывает о личном.
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Екатерина Коршунова