Почему Николай Тимофеев ушел из «Дискотеки Аварии»: судебные разбирательства, месть и скандальный развод

Известный музыкальный коллектив «Дискотека Авария» существует более 30 лет. Группа является обладателем множества национальных музыкальных наград и премий. Тысячи поклонников и поклонниц по всей стране, оглушительный успех и известность — все это было у участников коллектива, однако в 2012 году «Аварию» покинул солист и один из основателей Николай Тимофеев.