Увела чужого мужа, изменила своему и оказалась преданной любимым: бумеранги судьбы Ларисы Долиной

Лариса Долина (Фото: соцсети)
Ларису Долину называют «золотым голосом страны» благодаря ее потрясающему вокалу, который стал даром от природы. Однако вместе с этим голосом судьба подарила ей интересную и порой непредсказуемую жизнь. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Лариса Долина: начало карьеры и первый брак
Карьера Ларисы Долиной получила мощный толчок, когда она заняла второе место на конкурсе исполнителей советской песни и была приглашена в эстрадно-джазовый ансамбль «Современник». Ей обещали славу и высокие гонорары, но этого не случилось. Тем не менее, именно тогда юная певица встретила любовь. Режиссер Анатолий Миончинский, уже будучи женатым, пришел в ансамбль после трагической потери — его сын умер от рака крови. Первые полгода Лариса и Толя общались как друзья, гастролируя вместе, но однажды после вечеринки по случаю успешного концерта они проснулись в одной постели.
«Мы с Ларисой поженились только через полтора года, потому что жена не давала мне развод», — вспоминал позже Миончинский.
В 1983 году у супругов родилась дочь Ангелина. Мама Ларисы считала, что появление детей укрепляет брак, но этого не произошло — спустя четыре года пара решила расстаться. Саму Долину никогда не слышали комментирующей причины развода или свои отношения с Анатолием, но ходили слухи, что звезда устала спасать мужа от его постоянных запоев.
Лариса Долина (Фото: соцсети)
Новые отношения и снова с женатым
Долгое время певица была сосредоточена исключительно на своей карьере, но спустя пять лет после развода, на встрече с друзьями, она познакомилась с бас-гитаристом Виктором Митязовым. Он принял ее дочь как родную, стал продюсировать ее концерты, и вместе они приобрели квартиру в центре Москвы, подумывая о недвижимости в Майами.
Их личные и профессиональные отношения были настолько крепкими, что они даже не считали нужным официально зарегистрировать свои отношения. Митязов не ожидал, что Долина, всегда отличавшаяся трезвым умом, в 42 года влюбится, как подросток. Бас-гитарист Илья Спицын пришел в коллектив певицы после того, как был записан хит «Погода в доме». Митязов уговаривал Ларису не разрушать семью, ведь публичные скандалы были совершенно ни к чему, но Долина не желала его слушать.
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Слова песни «Погода в доме» идеально отражали ее душевное состояние: каждый раз, когда она начинала ее петь, на глазах у нее появлялись слезы. Возможно, именно в этом и заключался секрет ее невероятной популярности. Как не плакать, когда новый возлюбленный был на 13 лет младше и еще состоял в браке?
«Я бы, наверное, не решилась на такой смелый шаг, если бы хоть немного сомневалась в себе или в Илье. Я почувствовала, что это самая сильная любовь, которая может случиться лишь раз в жизни», — позже говорила певица.
Как позже рассказывал Митязов в интервью, именно в этот период Долина решила сделать свою первую пластическую операцию. Ей было необходимо чувствовать себя привлекательной.
На протяжении десяти лет совместной жизни со Спицыным Лариса всегда называла его своим мужем, хотя официально они не были расписаны. На светских мероприятиях она старалась появляться с молодым избранником, но со временем Илью стали замечать с ней все реже. В 2017 году Долина сама объявила о расставании. К тому времени бас-гитарист уже несколько лет жил с другой женщиной, от которой у него родился ребенок.
Преследование маньяка
Лариса Долина (Фото: соцсети)
Сначала это был обычный звонок на личный телефон певицы. Молодой и приятный мужской голос делал ей комплименты, признавался в любви и говорил о желании проводить с ней ночи. Лариса решительно отказала, но звонки продолжались. Теперь молодой человек стал угрожать, что в случае отказа возьмет её силой. Он звонил так часто и уверенно, что Долина начала вздрагивать от каждого шороха, боялась гулять одна и старалась избегать темных улиц. Этот кошмар закончился благодаря милиции, к которой она обратилась за помощью.
Когда певицу пригласили в отдел для «знакомства» с телефонным хулиганом, она увидела красивого и ухоженного молодого человека. Он клялся, что просто влюбился и вовсе не собирался исполнять свои угрозы, сказанные в порыве эмоций. Долина отозвала заявление, по которому он мог получить три года тюрьмы, но взяла с него честное слово, что он не только прекратит звонки, но и больше никогда не появится на её концертах.
Сейчас Ларисе Александровне 69 лет и, по её словам, она давно живёт одна. Хотя Долиной и приписывали роман с молодым танцором из её коллектива, певица всё отрицает.
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