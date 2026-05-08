«Под проклятия на распятие шла»: Долина рассказала о пережитой травле в новой песне
Лариса Долина записала песню о пережитой травле на фоне квартирного скандала
Народная артистка России Лариса Долина представила новую песню «Момент истины». Соответствующий пост появился в ее телеграм-канале.
По всей видимости, композиция стала творческим осмыслением квартирного скандала и последовавшей за ним волны критики в адрес певицы в интернете. Она начинается с крылатого выражения «Казнить нельзя помиловать».
Лирическая героиня размышляет о выборе между осуждением и прощением. В опубликованном видео певица произносит строчки со слезами на глазах.
«Под крики и проклятия на личный эшафот я словно на распятие шла, сделав шаг вперед», — говорится в тексте песни.Подписчики отреагировали по-разному. Одни восхитились талантом певицы и назвали песню шедевром. Другие отнеслись скептически — один из пользователей усомнился в искренности артистки, на что та ответила: «Это ваше право».
Некоторые комментаторы пошутили, что композиция тронула до слез, и спросили у Долиной, куда переводить деньги на новую квартиру.