«Под проклятия на распятие шла»: Долина рассказала о пережитой травле в новой песне

Лариса Долина записала песню о пережитой травле на фоне квартирного скандала
Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Народная артистка России Лариса Долина представила новую песню «Момент истины». Соответствующий пост появился в ее телеграм-канале.



По всей видимости, композиция стала творческим осмыслением квартирного скандала и последовавшей за ним волны критики в адрес певицы в интернете. Она начинается с крылатого выражения «Казнить нельзя помиловать».

Лирическая героиня размышляет о выборе между осуждением и прощением. В опубликованном видео певица произносит строчки со слезами на глазах.

«Под крики и проклятия на личный эшафот я словно на распятие шла, сделав шаг вперед», — говорится в тексте песни.
Подписчики отреагировали по-разному. Одни восхитились талантом певицы и назвали песню шедевром. Другие отнеслись скептически — один из пользователей усомнился в искренности артистки, на что та ответила: «Это ваше право».

Некоторые комментаторы пошутили, что композиция тронула до слез, и спросили у Долиной, куда переводить деньги на новую квартиру.
Лидия Пономарева

