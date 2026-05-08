«Под проклятия на распятие шла»: Долина рассказала о пережитой травле в новой песне

Лариса Долина записала песню о пережитой травле на фоне квартирного скандала

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Народная артистка России Лариса Долина представила новую песню «Момент истины». Соответствующий пост появился в ее телеграм-канале.





По всей видимости, композиция стала творческим осмыслением квартирного скандала и последовавшей за ним волны критики в адрес певицы в интернете. Она начинается с крылатого выражения «Казнить нельзя помиловать».



Лирическая героиня размышляет о выборе между осуждением и прощением. В опубликованном видео певица произносит строчки со слезами на глазах.

«Под крики и проклятия на личный эшафот я словно на распятие шла, сделав шаг вперед», — говорится в тексте песни.