«Узнала очень неприятные вещи»: Пинчук разочаровалась в Шкуро и разорвала все связи с бывшей подругой

08 мая 2026, 00:44

Пинчук разочаровалась в Шкуро и разорвала все связи с бывшей подругой

Ирина Пинчук и Екатерина Шкуро (Фото: Instagram* / @pinchuk_official)

Модели Ирина Пинчук и Екатерина Шкуро познакомились во время съемок шоу «Звезды в джунглях». Между девушками завязалась дружба, однако совсем недавно ей пришел конец, пишет «Стархит».





Подруги активно взаимодействовали за пределами шоу. Блогеры совместно снимали ролики для соцсетей, участвовали в интервью и даже обсуждали идею запуска совместного бизнеса.



Однако накануне Пинчук объявила, что их стремительно завязавшаяся дружба так же быстро завершилась. По словам 31‑летней экс‑участницы «ДОМа‑2», после съемок нового шоу она узнала о Шкуро некоторые подробности.



«Я узнала очень неприятные вещи, которые…не соответствуют моим принципам и тому, что я думала о ней. Пыталась ли она извиниться? Нет. А ей не нужно. Вопросы к ней, это на ее совести. Моей вины ни в чем нет. Хотела бы простить? Это не дружба», — заявила модель.