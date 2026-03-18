«Подаю в суд»: Миронова ответила блогерам на разбор её отношений с Navai
После новостей о расставании Navai и Насти Мироновой в сети появилось множество видео с разбором их отношений. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Некоторые блогеры в своих роликах заявили, что девушка якобы «психически нездорова», а её образ уверенного человека — лишь внешняя маска.
По их мнению, Миронова зависит от чужого мнения и имеет внутренние травмы. Такие высказывания вызвали резкую реакцию со стороны блогерши.
В ответ на критику Анастасия опубликовала пост, в котором заявила, что намерена подать в суд на всех, кто, по её словам, безосновательно «ставит диагнозы».
