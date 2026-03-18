«Лечение может добить»: онколог оценил вероятность выздоровления Лерчек
Онколог Черемушкин: оценить эффективность терапии в случае с Лерчек сложно
При диагнозе блогера Лерчек (Валерия Чекалина) необходимо комплексное лечение, потому что только оно позволит сдержать стремительное развитие болезни. Об этом рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин.
Ранее у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии с осложнениями. Сейчас она проходит лечение. По словам онколога, даже при таких тяжелых случаях никому из пациентов не отказывают в терапии.
«На четвертой стадии рака пробуют комбинированные методы лечения: химиотерапию, лучевую терапию, таргетную терапию, иммунотерапию и хирургическое вмешательство. Используют все арсеналы современных методов», — пояснил Черемушкин в разговоре с «Вечерней Москвой».
Оценить эффективность терапии в борьбе с болезнью можно только в динамике. Онколог отметил, что в тяжелых случаях прогнозировать исход довольно трудно. Если опухолевые клетки окажутся чувствительными к лечению, то есть шанс приостановить развитие болезни.
«Но также не исключено, что тяжелое лечение может добить человека», — заключил Черемушкин.