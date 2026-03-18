Seville прокомментировала совместные выступления с Artik’ом

Seville уклончиво ответила о воссоединении с Artik’ом
Seville (Фото: Instagram* / @seville_official)

Певица Seville, которая является солисткой группы Artik & Asti, ответила на вопрос о возможных совместных выступлениях с Artik’ом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Артистка, которая с момента своего прихода в коллектив чаще выступает одна, дала довольно сдержанный комментарий.

На премии «Золотой граммофон» она отметила, что решение о возможном воссоединении зависит не от неё, коротко заявив, что этот вопрос относится к Artik’у.

Кроме того, певица рассказала об изменениях в своём райдере. По её словам, она полностью исключила из него еду.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

0 0 0 0 0 0