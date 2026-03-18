Seville прокомментировала совместные выступления с Artik’ом
Певица Seville, которая является солисткой группы Artik & Asti, ответила на вопрос о возможных совместных выступлениях с Artik’ом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артистка, которая с момента своего прихода в коллектив чаще выступает одна, дала довольно сдержанный комментарий.
На премии «Золотой граммофон» она отметила, что решение о возможном воссоединении зависит не от неё, коротко заявив, что этот вопрос относится к Artik’у.
Кроме того, певица рассказала об изменениях в своём райдере. По её словам, она полностью исключила из него еду.
