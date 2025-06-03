После гибели экс-участницы «ДОМа-2» Кристины Белой появились слухи об убийстве

03 июня 2025, 11:53

Роман Токарев о смерти Белой: она упала в ванной и получила травмы

Кристина Белая ( Фото Instagram*: @kris.sd3 )

В Карталах Челябинской области трагически оборвалась жизнь 24-летней экс-участницы «ДОМа-2» Кристины Белой. По предварительной информации, девушка погибла в результате несчастного случая, упав в ванной и ударившись головой. Однако, эта версия вызвала волну сомнений и домыслов в сети.





Некоторые пользователи выдвинули предположения об убийстве, ссылаясь на отсутствие официальных комментариев от родственников и противоречивые слухи. В социальных сетях появились различные версии произошедшего, подогревая интерес и вызывая споры среди поклонников проекта.



Развеять сомнения и положить конец спекуляциям попытался молодой человек Кристины Белой, который сообщил, что девушка погибла, поскользнувшись в ванной и получив травмы:





«Она упала в ванной, сломав конструкцию, и получила внутреннее кровоизлияние» — отмутил мужчина.

