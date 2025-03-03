Подставила группу «Лицей», тайно вышла замуж за бизнесмена и переехала в особняк: как сейчас живет певица Изольда Ишханишвили

Изольда Ишханишвили (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
В начале 90-х на российской эстраде появилась необычная женская группа «Лицей». Участницы коллектива были ещё школьницами, но быстро завоевали популярность среди своих ровесников. Девушки стали настоящими звёздами, а «золотой состав» продержался около шести лет. Однако вскоре Изольда Ишханишвили покинула группу и решила сосредоточиться на личной жизни. Как она живет сегодня, расскажет «Радио 1».
Детство и начало музыкального пути
Изольда Ишханишвили родилась 11 мая 1977 года в Чернигове. Её звучная фамилия и роскошные кудри достались от отца — грузина, работавшего в Черниговском лётном училище. Мать будущей певицы занимала должность в обкоме комсомола.
С раннего детства Изольда проявляла музыкальные способности. До 12 лет она пела в детском ансамбле, а затем родители, желая развивать талант дочери, переехали в Москву. В 14 лет она уже выступала в Детском театре эстрады, где познакомилась с Настей Макаревич и Леной Перовой. Это знакомство определило её дальнейшую судьбу.
Создание группы «Лицей»
Их талант заметил Алексей Макаревич, отчим Насти, и решил создать девичий аналог «Ласкового мая». Хоть «Лицею» и не удалось достичь таких же высот, группа обрела популярность, а её участницы стали звёздами.
Группа «Лицей» (фото: Instagram* /@izolda_i)
Коллектив выпустил успешные альбомы «Домашний арест» и «Подруга ночь», а затем последовали и другие релизы. Девушки выступали на одной сцене с известными российскими исполнителями и пользовались огромным успехом.
Однако спустя несколько лет в группе начались перемены. Сначала коллектив покинула Лена Перова, а через четыре года и Изольда Ишханишвили. Причём её уход получился скандальным: певица просто позвонила продюсеру и сообщила, что больше не будет выступать. Группа не имела запасного состава, и срочно заменить её было некем.
Позже Изольда утверждала, что ушла из группы мирно и поддерживает тёплые отношения с продюсером до сих пор. Она планировала построить сольную карьеру, но её попытка не увенчалась успехом.
Хотя у Изольды было высшее образование по специальности международное право, работать юристом она не собиралась. Вместо этого певица решила окунуться в мир светской жизни.
Исчезновение из медийного поля
После ухода из «Лицея» Изольда на долгие годы пропала с экранов. Впервые она вновь появилась в 2016 году в программе «Пусть говорят», где бывшие участницы коллектива рассказали о своей жизни после группы.
В 2018 году она вновь вышла в эфир, появившись в передаче «Сегодня вечером», посвящённой юбилею «Утренней звезды».
Изольда Ишханишвили (фото: Instagram* /@izolda_i)
Личная жизнь Ишханишвили: ставка на богатого мужа
После неудачной сольной карьеры Изольда решила изменить вектор своей жизни и сосредоточилась на поиске состоятельного супруга. Она активно посещала светские мероприятия, вращалась в богемных кругах и не пропускала ни одного значимого события.
Тактика сработала — певица познакомилась с олигархом, который стал её первым и единственным мужем.
Так Изольда Ишханишвили успешно устроила личную жизнь и обеспечила себе безбедное существование в элитных кругах.
Муж Ишханишвили
Избранником Изольды Ишханишвили стал известный бизнесмен Дмитрий Десятников — владелец крупного строительного бизнеса в Санкт-Петербурге. Несмотря на статус олигарха, он всегда избегал публичности и предпочитал держаться в тени. Именно поэтому их свадьба прошла в закрытом формате, без лишней огласки и с минимальным числом гостей — таково было желание жениха.
В дальнейшем этот принцип только укрепился: супруги сделали конфиденциальность основой своей семейной жизни. После переезда в просторный особняк на Рублёвке площадью 500 квадратных метров Изольда окончательно отказалась от публичных обсуждений личной жизни и стала придерживаться девиза «Счастье любит тишину». Она следует этому принципу и по сей день.
В 2012 году в семье родился сын Эдвард, ставший для Дмитрия Десятникова долгожданным наследником.
Изольда Ишханишвили с сыном (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Переезд в Швейцарию и светская жизнь
Когда Эдвард был ещё ребёнком, семья решила перебраться в Швейцарию, но привычный уровень жизни сохранила. Однако Изольда не разрывала связи с родиной и регулярно приезжала в Россию.
«Сейчас я, конечно, больше времени провожу в России. Меня Швейцария не очень привлекает, поэтому и вернулась. Там хорошо отдыхать, а жить все-таки мне нравится здесь. Я очень люблю Москву!» — рассказала певица для VOICE.
Бывшая певица с удовольствием появлялась на светских мероприятиях, демонстрируя утончённые наряды, эксклюзивные украшения и подрастающего сына, снимки с которым периодически попадали в Сеть.
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Как живёт Изольда Ишханишвили сегодня
Сейчас она продолжает вести жизнь между несколькими странами, часто бывает на элитных мероприятиях в Париже, Каннах и Монте-Карло, а также принимает участие в благотворительных вечерах в России и за её пределами. Одним из её любимых занятий остаются фотосессии с мировыми знаменитостями, которыми она с удовольствием делится.
Несколько лет назад её брак с олигархом оказался под угрозой — появились слухи о тайном романе Дмитрия Десятникова с Дарьей Дворецкой. Изольда никак не комментировала эти разговоры, но стала всё чаще выходила в свет в сопровождении таинственного мужчины.
Однако никто из супругов слухи о разводе так и не подтвердил.
Изольда Ишханишвили (фото: Instagram* /@izolda_i)
Хотя возвращаться на сцену Ишханишвили не планирует, она остаётся вовлечённой в творческий процесс. Вместе с актёром Иваном Жидковым она занялась продюсированием спектакля «Эти свободные бабочки».
«Очень сильные актеры. Они потрясающи, популярные, профессиональные. Мы очень довольны. Спасибо им большое за желание принимать участие в спектакле и веру в него», — сказала она.
В 47 лет бывшая солистка «Лицея» следит за собой и ведёт привычный образ жизни. Она посещает модные показы, выставки современного искусства и оказывает поддержку молодым художникам, оставаясь заметной фигурой в высших светских кругах.
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