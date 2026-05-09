Актриса Кэмерон Диаз родила третьего ребенка благодаря суррогатному материнству

09 мая 2026, 02:09

Кэмерон Диаз (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Голливудская звезда Кэмерон Диаз и ее супруг Бенджи Мэдден воспользовались услугами суррогатный матери, чтобы родить третьего ребенка. Мальчика назвали Наутас.





Как сообщает Us Weekly, пара тщательно скрывала новость о грядущем пополнении. По словам инсайдера, путь к пополнению в семье оказался трудным, и поначалу супруги не были уверены в успехе.



53‑летняя актриса глубоко благодарна тем, кто помог осуществить эту мечту. Кэмерон искренне считает, что ей очень повезло с суррогатными матерями.



«Для нее и Бенджи этот путь был долгим, но теперь у них именно та семья, о которой они всегда мечтали, и она наконец стала полной», — заявил источник издания, близкий к паре.