Актриса Кэмерон Диаз родила третьего ребенка благодаря суррогатному материнству
Голливудская звезда Кэмерон Диаз и ее супруг Бенджи Мэдден воспользовались услугами суррогатный матери, чтобы родить третьего ребенка. Мальчика назвали Наутас.
Как сообщает Us Weekly, пара тщательно скрывала новость о грядущем пополнении. По словам инсайдера, путь к пополнению в семье оказался трудным, и поначалу супруги не были уверены в успехе.
53‑летняя актриса глубоко благодарна тем, кто помог осуществить эту мечту. Кэмерон искренне считает, что ей очень повезло с суррогатными матерями.
«Для нее и Бенджи этот путь был долгим, но теперь у них именно та семья, о которой они всегда мечтали, и она наконец стала полной», — заявил источник издания, близкий к паре.Сейчас супруги планируют уделять как можно больше времени своим детям. Знаменитости ведут скромный образ жизни и ценят возможность воспитывать наследников вдали от лишнего внимания публики.