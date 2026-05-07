«Ехала на химиотерапию, а оказалась в клубе»: где застукали онкобольную Лерчек? Заявление Бузовой и скандал с «горением в аду»

07 мая 2026, 20:17

Валерия Чекалина (Фото: Инстаграм* @ler_chek)

Блогера Лерчек Валерию Чекалину, перенесшую операцию на позвоночнике и четыре курса химиотерапии, засняли во время тренировки в спортзале. Публикация этого видео обернулась для автора потерей дорогостоящего абонемента, а попытки скрыть инцидент лишь усилили подозрения в симуляции болезни. Допустимы ли занятия фитнесом при таком диагнозе и есть ли у пострадавшей шансы выиграть суд, расскажет «Радио 1».





Содержание Лерчек заметили в фитнес-клубе вместо больничной палаты: что известно Можно ли снимать звёзд в фитнес-клубе Правовая оценка обстоятельств дела с участием Лерчек: мнение эксперта Ольга Бузова встала на защиту Лерчек Когда физические нагрузки противопоказаны онкобольным

Лерчек заметили в фитнес-клубе вместо больничной палаты: что известно

«Это было снято 29 апреля в холле зала. Не в самом спортивном зале, а в зоне ожидания. Сняла я это видео со спины. Там нет лица Лерчек. Её не видно. Видео снято со спины, просто как она идёт по залу», — поделилась девушка в интервью «Телеканалу 360».

«И мне с таким достаточно грубым напором какая-то девушка пишет, отвечает на мой комментарий: "Алина, вы излагаете ложную информацию, я являюсь менеджером Encore, и Валерия к нам не ходит“. И я думаю: может, я обозналась. И спустя месяц, 29-го числа, я её вижу повторно», — рассказала фитнес-блогер в интервью.



«Выложила и написала, что, по-моему, я сейчас увидела Лерчек, и возмутилась: каким образом она только что в Instagram* выкладывала, что едет на четвертую химиотерапию, а оказалась в спортивном клубе. Я чисто из-за этого выложила. Но без лица, без оскорблений каких-либо».

«Что-то из серии шоу Кардашьян»: продюсер объяснил, почему Лерчек не верят

Можно ли снимать звёзд в фитнес-клубе

«Сразу же пришла в зал выяснять обстоятельства, потому что не могла понять, что я сделала не так. Комментарии давать мне отказались. Сначала бегали, закрывались по кабинетам от меня почему-то. Сказали, что руководство в отпуске», — рассказала собеседница «360.ru».

«Она сказала, что вы исключены за нарушение правил, вы снимали третьих лиц в нашем спортивном клубе. Я говорю: „Почему без единого предупреждения это вы сделали? Просто по факту мне объявили, прислали уведомление“. Она говорит: „Так мы решили, руководство так решило, я вам не могу сказать“».

«Все ходят в зал, кто-то кого-то снимает, кто-то фотографирует, снимают себя, в кадры попадают другие люди. Ну почему такая реакция именно у Лерчек? Если ты скрываешься, ну так сиди дома, занимайся дома. Ты зачем ходишь в общественные места?».

Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини (Фото: Instagram* @im__lu_)

Правовая оценка обстоятельств дела с участием Лерчек: мнение эксперта

«Без объяснений аннулировать абонемент на посещение клуба нельзя, так как это публичный договор. С пояснениями, в том числе по причине прямо прописанных в договоре видов нарушения правил посещения клуба, которые были совершены, можно», — приводит слова Семеновского «360.ru».

«Сторона блогерши, по всей видимости, будет опираться на положения об абсолютной обязанности фитнес-центра предоставлять услуги по условиям публичного договора, а также положения Закона Российской Федерации „О защите прав потребителей“», — ссылается издание на слова доцента департамента.

Ольга Бузова встала на защиту Лерчек

«Если раньше я желала скорейшего выздоровления той твари, которая пожаловалась, то теперь искренне желаю гореть в аду. Во мне сейчас столько злости, вы даже не представляете», — написала Алина.

Луис Сквиччиарини (Фото: Инстаграм* @ler_chek)

«У Леры большое сердце, и она никогда не желала зла другим. Всегда только с любовью».

Когда физические нагрузки противопоказаны онкобольным

«Заниматься не противопоказано. Другой вопрос, что у человека есть действительно серьёзная болезнь. Вы бы пошли заниматься в зал с тяжёлым гриппом, с температурой 40 градусов? Смогли бы?» — цитирует слова доктора телеканал «360.ru».

«Поэтому, если человек способен заниматься в зале, то можно сказать одно: чувствует он себя крайне неплохо. А уж что там с ним происходит? Есть у него опухоль? Нет? На какой фазе и так далее. Это уже вопросы врачебной тайны. И тут мы не можем критиковать. Комментарий тут дать невозможно, потому что, мало ли, человек может быть суперустойчивый», — сказал Долгополов в интервью телеканалу «360».