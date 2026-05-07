«Ехала на химиотерапию, а оказалась в клубе»: где застукали онкобольную Лерчек? Заявление Бузовой и скандал с «горением в аду»
Блогера Лерчек Валерию Чекалину, перенесшую операцию на позвоночнике и четыре курса химиотерапии, засняли во время тренировки в спортзале. Публикация этого видео обернулась для автора потерей дорогостоящего абонемента, а попытки скрыть инцидент лишь усилили подозрения в симуляции болезни. Допустимы ли занятия фитнесом при таком диагнозе и есть ли у пострадавшей шансы выиграть суд, расскажет «Радио 1».
Лерчек заметили в фитнес-клубе вместо больничной палаты: что известноАвтором ролика, снятого в холле фитнес-клуба Encore Fitness, оказалась блогер и фитнес-тренер Алина Расковская.
«Это было снято 29 апреля в холле зала. Не в самом спортивном зале, а в зоне ожидания. Сняла я это видео со спины. Там нет лица Лерчек. Её не видно. Видео снято со спины, просто как она идёт по залу», — поделилась девушка в интервью «Телеканалу 360».По словам блогера, она уже встречала Лерчек в фитнес-клубе примерно за месяц до скандала. Однако тогда блогер решила, что обозналась, поскольку в соцсетях девушке ответил человек, представившийся менеджером Encore Fitness, и заверил, что Валерия Чекалина не является клиенткой клуба.
«И мне с таким достаточно грубым напором какая-то девушка пишет, отвечает на мой комментарий: "Алина, вы излагаете ложную информацию, я являюсь менеджером Encore, и Валерия к нам не ходит“. И я думаю: может, я обозналась. И спустя месяц, 29-го числа, я её вижу повторно», — рассказала фитнес-блогер в интервью.23-летняя Алина была поражена тем, насколько бодро выглядела Валерия, учитывая, что совсем недавно та сообщила подписчикам о начале очередного курса лечения. Вместо больничной палаты королева Инстаграма* находилась в тренажёрном зале. В том же интервью Расковская объяснила, почему решила опубликовать видео с Лерчек:
«Выложила и написала, что, по-моему, я сейчас увидела Лерчек, и возмутилась: каким образом она только что в Instagram* выкладывала, что едет на четвертую химиотерапию, а оказалась в спортивном клубе. Я чисто из-за этого выложила. Но без лица, без оскорблений каких-либо».
«Что-то из серии шоу Кардашьян»: продюсер объяснил, почему Лерчек не верят
Можно ли снимать звёзд в фитнес-клубеПосле публикации ролика Расковской в интернете стали появляться и другие записи. На них девушка, очень похожая на Лерчек, работала с тяжёлым весом под руководством тренера. Судя по всему, такое внимание знаменитости не понравилось и та предприняла соответствующие меры. В итоге героиня скандала получила уведомление в приложении фитнес-клуба об аннулировании абонемента. Оставшиеся за полгода средства пообещали вернуть в течение месяца. По словам блогера, годовой абонемент обошёлся ей в 350 тысяч рублей.
«Сразу же пришла в зал выяснять обстоятельства, потому что не могла понять, что я сделала не так. Комментарии давать мне отказались. Сначала бегали, закрывались по кабинетам от меня почему-то. Сказали, что руководство в отпуске», — рассказала собеседница «360.ru».Когда автор ролика пришла в клуб снова, на этот раз взяв с собой камеру, управляющий оказался на месте. Он объяснил, что блокировка произошла именно из-за съёмки других посетителей. О разговоре с представителем фитнес-клуба Encore Fitness по поводу аннулирования абонемента Алина рассказала в интервью следующее:
«Она сказала, что вы исключены за нарушение правил, вы снимали третьих лиц в нашем спортивном клубе. Я говорю: „Почему без единого предупреждения это вы сделали? Просто по факту мне объявили, прислали уведомление“. Она говорит: „Так мы решили, руководство так решило, я вам не могу сказать“».Исключённая посетительница сообщила, что планирует получить консультацию юриста и допускает подачу иска в суд. Собеседница телеканала верит, что закон на её стороне. В том же интервью Алина возмутилась неожиданной реакцией клуба и самой многодетной матери:
«Все ходят в зал, кто-то кого-то снимает, кто-то фотографирует, снимают себя, в кадры попадают другие люди. Ну почему такая реакция именно у Лерчек? Если ты скрываешься, ну так сиди дома, занимайся дома. Ты зачем ходишь в общественные места?».
Правовая оценка обстоятельств дела с участием Лерчек: мнение экспертаДоцент департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве России Игорь Семеновский в беседе с журналистами пояснил, что фитнес-клуб не имел права аннулировать абонемент, не обосновав своё решение.
«Без объяснений аннулировать абонемент на посещение клуба нельзя, так как это публичный договор. С пояснениями, в том числе по причине прямо прописанных в договоре видов нарушения правил посещения клуба, которые были совершены, можно», — приводит слова Семеновского «360.ru».По словам юриста, если Расковская решит обратиться с жалобой, дело будет рассматриваться в рамках гражданского судопроизводства. Исход разбирательства будет зависеть от того, как суд квалифицирует действия каждой из сторон. Юрист предположил, что фитнес-клуб, в свою очередь, будет ссылаться на закон об охране фото и видео гражданина — особенно если Лерчек привлекут к делу в качестве заинтересованной стороны, — а также на внутренние правила заведения, с которыми обязаны ознакомиться все клиенты.
«Сторона блогерши, по всей видимости, будет опираться на положения об абсолютной обязанности фитнес-центра предоставлять услуги по условиям публичного договора, а также положения Закона Российской Федерации „О защите прав потребителей“», — ссылается издание на слова доцента департамента.Правовед подчеркнул: возврат денег возможен для тех клиентов, чьё соблюдение правил фитнес-клуба не вызвало нареканий. Если же факт нарушений будет установлен и доказан, то перспективы возврата средств будут целиком зависеть от деталей и нюансов случившегося.
Ольга Бузова встала на защиту ЛерчекНа сторону гражданской жены Луиса Сквиччиарини встали влиятельные защитники. Телеведущая Ольга Бузова публично выступила в поддержку Чекалиной, а модель Мария Погребняк одобрила действия фитнес-клуба. В соцсетях Валерию активно поддерживает отец её четвёртого ребёнка — тренер по танцам Луис. Тем, кто сомневается в диагнозе его возлюбленной, мужчина предложил адресовать все вопросы лично ему. Расковская в своём блоге сделала неподобающее и грубое заявление из-за инцидента в фитнес-клубе.
«Если раньше я желала скорейшего выздоровления той твари, которая пожаловалась, то теперь искренне желаю гореть в аду. Во мне сейчас столько злости, вы даже не представляете», — написала Алина.Жених блогера Лерчек, Луис, в ответ на критику в соцсетях написал:
«У Леры большое сердце, и она никогда не желала зла другим. Всегда только с любовью».С юридической точки зрения экс-супруге Артёма Чекалина никто не запрещает посещать фитнес-клуб. Гагаринский суд Москвы выделил эпизод о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ в отдельное производство и приостановил его рассмотрение до выздоровления блогера. Кроме того, суд заменил меру пресечения предпринимательнице с домашнего ареста на запрет определённых действий.
Когда физические нагрузки противопоказаны онкобольнымКак объяснил профессор-онколог Игорь Долгополов, медицина не запрещает спорт при раке, однако переносить нагрузки больному очень тяжело.
«Заниматься не противопоказано. Другой вопрос, что у человека есть действительно серьёзная болезнь. Вы бы пошли заниматься в зал с тяжёлым гриппом, с температурой 40 градусов? Смогли бы?» — цитирует слова доктора телеканал «360.ru».По словам специалиста, если пациент находится в ремиссии или проходит терапию, но при этом чувствует себя нормально, физические упражнения не навредят. Совсем иная ситуация, когда больной лечится на фоне тяжёлой интоксикации, либо опухоль продолжает прогрессировать, диагностировано поражение головного мозга или нарушена координация движений. Доктор сравнил самочувствие пациента с метастатической формой рака, получающего химиотерапию, с одновременным сочетанием сильного похмелья и высокой температуры. Многие в таком состоянии с трудом даже просто сидят.
«Поэтому, если человек способен заниматься в зале, то можно сказать одно: чувствует он себя крайне неплохо. А уж что там с ним происходит? Есть у него опухоль? Нет? На какой фазе и так далее. Это уже вопросы врачебной тайны. И тут мы не можем критиковать. Комментарий тут дать невозможно, потому что, мало ли, человек может быть суперустойчивый», — сказал Долгополов в интервью телеканалу «360».Согласно комментарию специалиста, наличие онкологического заболевания само по себе не служит противопоказанием для ведения обычного образа жизни. Вместе с тем, в ряде частных случаев пациенту требуется щадящий режим — в частности, при повышенном риске тромбообразования или при диагностированной тромбоцитопении.