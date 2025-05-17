Поэт Илья Резник назвал самых благодарных российских артистов

Илья Резник (фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Поэт-песенник Илья Резник на протяжении нескольких десятилетий сочиняет треки для отечественных звёзд. Народный артист перечислил самых благодарных из них.
Так, в список попал композитор Владимир Пресняков, с которым Резник записал целый цикл песен, в числе которых «Стюардесса» и «Странник». В общей сложности, они совместно сделали около 10 композиций.
87-летний Резника начал сокрушаться, что далеко не все звёзды помнят, благодаря кому они обрели славу, однако он не стал продолжать эту тему.
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«Сосо (Павлиашвили – прим. ред.) – благодарный. Эдита Пьеха – благодарная. Сенчина, Сережа Захаров – это, правда, другая гвардия. Женя Мартынов, с которым мы написали «Яблони в цвету», «Я тебе весь мир подарю», – отметил Резник в беседе с MK.RU.Поэт также добавил, что, если российские артисты получают песню с глубокой драматургией, то они сразу же вырастают. Именно сердце поэта и композитора, по его словам, делают из певца звезду.
87-летний Резника начал сокрушаться, что далеко не все звёзды помнят, благодаря кому они обрели славу, однако он не стал продолжать эту тему.
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Анастасия Чинкова