Резник высказался о новых песнях Пугачёвой: «Я⁠ даже не хочу слушать. Алла выбрала свою дорогу»

Илья Резник и Алла Пугачёва (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Илья Резник является давним другом Аллы Пугачёвой. Он всегда с теплотой высказывался об артистке, но в последние годы всё изменилось.
В 2023 году Пугачёва публично поздравила Резника с 85-летием.
Недавно поэт-песенник посетил пресс-конференцию ТАСС, где его вновь спросили о давней подруге. На этот раз Резник был более категоричен в своих высказываниях и заявил, что не слушал новые песни Пугачёвой, поскольку не желает и не видит необходимости оценивать творчество уехавшей певицы.
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«Ну что, мой друг, ещё не вечер. Всё помню и ещё любя. Сегодня же зажгу все свечи. И помолюсь я за тебя. С юбилеем…», – писала певица в соцсетях.Послание тогда растрогало Резника, который в беседе с журналистами рассказал, что написал для Примадонны множество хитов, в том числе «Маэстро» и «Старинные часы».
«Аллочка буквально только что позвонила. Мы с ней долго разговаривали. Она пожелала мне долгих лет жизни, сказала много теплых слов. Мы с ней вспоминали былые времена. Много смеялись! Я знал, что Алла меня поздравит. Мы же так много с ней пережили вместе. У нас с Аллой было много всякого в жизни. Но мы всегда знаем, что друг у друга есть…», – с радостью говорил артист.Резник тяжёло воспринял решение Пугачёвой покинуть Россию в непростое для страны время. Он заявлял, что всегда желал артистке другой судьбы – оставаться со своей страной и людьми, которые её боготворили.
Недавно поэт-песенник посетил пресс-конференцию ТАСС, где его вновь спросили о давней подруге. На этот раз Резник был более категоричен в своих высказываниях и заявил, что не слушал новые песни Пугачёвой, поскольку не желает и не видит необходимости оценивать творчество уехавшей певицы.
«Я стараюсь уже не слушать. У меня есть образ нашей работы с ней, с Раймондом… Такое счастье было, так красиво! А дальше это всё вторично. Я даже не хочу слушать, не хочу обсуждать. Не хочу прикасаться… Алла выбрала свою дорогу. Жизнь короткая, не будем осуждать и обсуждать. То, что она выбрала, что делать?», – задавался вопросом Резник.Читайте также:
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Анастасия Чинкова