«Уже один раз попал не в ту дверь»: Соседов раскрыл, почему Киркоров избегает разговоров о Пугачёвой

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)
Филипп Киркоров удивил общественность, отказавшись говорить с журналистами об Алле Пугачёвой. Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил поведение певца, который всегда с теплотой отзывался о бывшей супруге.
Недавно на одном из светских мероприятий представители СМИ поинтересовались, поздравил ли Киркоров Пугачёву с днём рождения. Артист отказался отвечать на этот вопрос и попросил задать следующий. Многих удивила такая реакция исполнителя, который раньше с удовольствием говорил о певице.
Соседов убеждён, что Киркоров не хочет портить свою репутацию после участия в скандальной «голой» вечеринке, поэтому избегает вопросов о бывшей подруге.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Соседов убеждён, что Киркоров не хочет портить свою репутацию после участия в скандальной «голой» вечеринке, поэтому избегает вопросов о бывшей подруге.
«Я не удивлён тому, как он отреагировал на вопрос про Пугачёву. Дураку ясно, что называется, к гадалке не ходи – он её поздравил. Но он понимает, какую реакцию сейчас вызывает Пугачёва. Филипп уже один раз, как мы помним, попал не в ту дверь. Он, правда, много раз попадал. Но последний случай был самый запоминающийся. Больше он не хочет попадать не в ту дверь. Поэтому об Алле ничего не говорит», – объяснил Соседов в беседе с MK.RU.Напомним, что Киркоров и Пугачёва были женаты с 1994 по 2005 год. Певец рассказывал, что нынешний муж певицы Максим Галкин* не одобрял их дружбу после развода и делал всё, чтобы общение прекратилось. В итоге, уже пять лет они не общаются. При этом, Киркоров неоднократно поддерживал уехавшую из России Пугачёву и признавался ей в любви.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова