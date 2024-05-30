Онколог Пылев заявил, что Заворотнюк могла умереть раньше

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Причиной смерти 53-летней Анастасии Заворотнюк стала опухоль головного мозга — глиобластома. С этой страшной болезнью актриса боролась с 2018 года.
Врач-онколог, кандидат медицинских наук, главный врач Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Еuroonco» Андрей Пылёв в беседе с «Радио 1» рассказал про опухоль Анастасии Заворотнюк, назвав её агрессивным видом болезни.
По словам онколога, существует много опасных онкологических диагнозов, но 5 лет лечения глиобластомы (Заворотнюк лечилась с 2018 года) — колоссальный срок. Большинство пациентов, как правило, погибают значительно раньше, заключил специалист.
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«Глиобластома — это первичная опухоль головного мозга, которая относится к агрессивному типу. Она повреждает головной мозг, и вся симптоматика этого заболевания связана именно с повреждением головного мозга: это может быть головная симптоматика (головные боли), очаговая симптоматика (в зависимости от такого, какой участок головного мозга поврежден), какие-то двигательные и речевые нарушения. Глиобластома быстро растёт, достаточно быстро рецидивирует даже после радикально проведенного лечения, ассоциирована, как правило, с плохим прогнозом для пациента», — объяснил эксперт.
По словам онколога, существует много опасных онкологических диагнозов, но 5 лет лечения глиобластомы (Заворотнюк лечилась с 2018 года) — колоссальный срок. Большинство пациентов, как правило, погибают значительно раньше, заключил специалист.
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