«Он кричал от боли. Было страшно»: фанаты получившего ожог Киркорова впервые раскрыли, что на самом деле произошло на концерте

09 июня 2025, 11:03

Получивший ожог Филипп Киркоров «кричал от боли» на концерте в Петербурге

Филипп Киркоров (фото: Instagram* @fkirkorov)

Филипп Киркоров продолжает восстанавливаться после серьёзного ожога, полученного на недавнем концерте в Петербурге. Зрители, присутствовавшие на его выступлении в тот день, рассказали, что на самом деле произошло с певцом.





Свидетельницы случившегося поделились, что во время исполнения песни на сцену спустилась конструкция с микрофоном. Киркоров встал на неё, взялся рукой за трос, после чего его подняли наверх. Однако в какой-то момент пиротехника вспыхнула и начала обжигать артиста.





«Из микрофона посыпались искры, из куртки. Вспыхнула пиротехника, искры попали на трос, за который Филипп держался рукой, и огонь насквозь прожёг куртку», – рассказала одна из зрительниц в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

«А потом искры начали превращаться в пламя. И Филипп в итоге закричал. Он пытался оторваться, но не мог, потому что был пристегнут страховкой. Он сначала не подавал виду, но потом начал уже кричать от боли. Было страшно и запах гари был», – отметила фанатка поп-короля.