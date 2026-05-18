«Остаются понты»: Соседов раскритиковал SHAMAN за лень и отсутствие драматургии
Критик Соседов поддержал Киселёва в том, что SHAMAN потерял интерес публики
Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал заявление продюсера Владимира Киселёва о том, что певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) якобы полностью потерял популярность и ушёл в тень.
В беседе с Общественной Службой Новостей критик заявил, что исполнитель не предложил слушателю ни одной лирической новинки, кроме патриотических песен.
«Где драматургия? Где разножанровость? Постоянно одно и то же, и всё по кругу! А после выступления на «Интервидении» Дронов и вовсе обленился. Артист служит народу и обязан дарить качественные хиты, а особенно такой артист, как SHAMAN, с такими гонорарами, которые он получает... Я абсолютно солидарен с Киселёвым относительно того, что Дронов теряет позиции и славу. Когда нет места творчеству, а остаются лишь понты — всё теряет смысл», — подчеркнул Соседов.Он добавил, что давно перестал интересоваться судьбой Дронова, потому что не воспринимает его вокал и образ.