«Остаются понты»: Соседов раскритиковал SHAMAN за лень и отсутствие драматургии

Критик Соседов поддержал Киселёва в том, что SHAMAN потерял интерес публики

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал заявление продюсера Владимира Киселёва о том, что певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) якобы полностью потерял популярность и ушёл в тень.





В беседе с Общественной Службой Новостей критик заявил, что исполнитель не предложил слушателю ни одной лирической новинки, кроме патриотических песен.

«Где драматургия? Где разножанровость? Постоянно одно и то же, и всё по кругу! А после выступления на «Интервидении» Дронов и вовсе обленился. Артист служит народу и обязан дарить качественные хиты, а особенно такой артист, как SHAMAN, с такими гонорарами, которые он получает... Я абсолютно солидарен с Киселёвым относительно того, что Дронов теряет позиции и славу. Когда нет места творчеству, а остаются лишь понты — всё теряет смысл», — подчеркнул Соседов.