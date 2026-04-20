Поклонники заподозрили беременность Барбары Палвин
Барбара Палвин спровоцировала волну слухов о беременности после недавних появлений на публике вместе с мужем — Диланом Спраусом. Об этом сообщает TMZ.
На свежих снимках папарацци пользователи обратили внимание на возможные изменения в фигуре модели, заподозрив округлившийся живот. Сама пара пока не комментирует домыслы.
Интересно, что это первое появление Палвин после недавнего инцидента в их доме в Голливудских холмах. Рано утром модель заметила на территории особняка постороннего и обратилась в службу спасения. Пока полиция была в пути, Спраус самостоятельно обезвредил мужчину и удерживал его до прибытия правоохранителей. Позже выяснилось, что нарушитель уже находился в розыске, а произошедшее квалифицировали как незаконное проникновение.
Отношения Барбары и Дилана начались в 2017 году, а в 2023-м пара сыграла свадьбу в Венгрия. Теперь поклонники с особым вниманием следят за их жизнью, гадая, готовится ли семья к пополнению.
