«В каждой бочке затычка»: Дана Борисова дала совет Боне по конфликту с Милоновым

20 апреля 2026, 21:50

Дана Борисова посоветовала Боне не обращать внимания на Виталия Милонова

Телеведущая Дана Борисова в беседе с VOICE прокомментировала конфликт Виктории Бони и Виталия Милонова. Депутат Госдумы ранее назвал экс-участницу «Дома-2» «дубайской эскортницей».





Борисова посоветовала модели не обращать внимания на Милонова и не отчитываться перед ним.

«Все звёзды должны быть готовы к подобным высказываниям. Тем более что Милонов, а я его знаю лично, — это тот самый человек, о котором говорят: «в каждой бочке затычка». Он, собственно, и отличается от других подобными высказываниями. К таким, как он, должен быть выработан иммунитет», — заявила Дана.