Поклонники заподозрили воссоединение Карди Би со Стефоном Диггсом после романтичных кадров
Карди Би и Стефон Диггс вновь появились вместе на публикеНа кадрах, быстро разлетевшихся по соцсетям, артисты выглядели очень близкими: они обнимались, целовались и мило общались перед камерами. Такое поведение удивило поклонников, поскольку ещё несколько месяцев назад Карди Би намекала на расставание с футболистом.
Ранее фанаты заподозрили проблемы в отношениях после того, как певица и Стефон Диггс перестали быть подписаны друг на друга в социальных сетях. Тогда многие решили, что пара окончательно разошлась.
Теперь же поклонники активно обсуждают возможное примирение знаменитостей. В комментариях пользователи отмечают, что сами Карди и Диггс официально не подтверждали разрыв, а потому не исключено, что слухи о кризисе в отношениях были преувеличены.