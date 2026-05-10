«Душа радуется»: Мария Кожевникова рассказала о любви к фермерским продуктам и огороду
Мария Кожевникова, получившая широкую известность благодаря сериалу «Универ», в последние годы практически отказалась от активных съёмок и сосредоточилась на семье и жизни за городом. Об этом сообщает Teleprogramma.org.
Актриса призналась, что всё больше увлекается садоводством и выращиванием собственных овощей. По словам Кожевниковой, интерес к огороду появился не просто так. Она рассказала, что у её среднего сына возникла аллергия на магазинные помидоры, после чего семья решила попробовать выращивать овощи самостоятельно. Домашние помидоры, по словам артистки, ребёнок переносил без каких-либо проблем.
Мария Кожевникова отметила, что для неё огород — это не элемент красивой картинки или ландшафтного дизайна, а прежде всего польза и качество продуктов. Именно поэтому она старается как можно быстрее наладить хозяйство после недавнего переезда. В этом году полноценно заняться участком актрисе не удалось, однако она надеется вскоре вернуться к любимому делу.
Недавно Кожевникова побывала в Архангельской области, откуда привезла большое количество фермерских продуктов. По её словам, знакомые настолько щедро снабдили её овощами и домашними заготовками, что пришлось покупать дополнительный чемодан для поездки обратно.
