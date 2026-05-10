«Он заварил идеальный чай»: жена Тома Харди рассказала, как начался их роман
Шарлотта Райли поделилась трогательной историей знакомства со своим будущим супругом Томом Харди. В интервью The Times актриса вспомнила, как их отношения начали зарождаться во время съёмок экранизации «Грозовой перевал» 2009 года, где они сыграли Кэти и Хитклиффа.
По словам Райли, одним из самых ярких воспоминаний о первой встрече стал чай, который приготовил Харди. Актриса с улыбкой отметила, что будущий муж заварил для неё очень крепкий чай — именно такой, какой она любит.
Шарлотта Райли призналась, что сразу почувствовала: рядом с этим человеком ей точно не будет скучно. Позже режиссёр проекта Коки Гедройч также рассказывала, что между актёрами практически мгновенно возникла сильная химия, заметная всей съёмочной группе.
Уже спустя год после выхода сериала пара объявила о помолвке, а в 2014 году Том Харди и Шарлотта Райли тайно поженились во Франции. Сейчас супруги воспитывают двоих детей. Кроме того, у Харди есть старший сын Луи от предыдущих отношений.
