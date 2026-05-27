Компанию Алсу закрыли, у фирмы осталась задолженность перед ФНС

27 мая 2026, 17:17

Компанию Алсу ликвидировали, у фирмы задолженность по налогам в 15 тысяч

Алсу Абрамова (Фото: РИА Новости/Кристина Соловьёва)

Официально прекратила свое существование фирма «Эксклюзив Арт», принадлежавшая певице Алсу. Юридическое лицо зарегистрировали в феврале 2018 года, основным видом деятельности значилось художественное творчество.





Как сообщает телеграм-канал «Звездач», процедуру ликвидации инициировали после соответствующего решения и назначения ликвидатора. При этом на момент закрытия у организации образовалась задолженность по налогам — порядка 15 тысяч рублей.



Тем временем в России перестала работать скандально известная киностудия «Вайсберг пикчерз», совладельцем которой ранее числился Владимир Зеленский. По данным Mash, компанию ликвидировали из-за нулевых доходов и провалов в прокате.



ООО «Вайсберг пикчерс» работало на российском рынке с 2012 года и специализировалось на треш-комедиях, включая такие картины, как «Гитлер капут!», «Ржевский против Наполеона» и «Бабушка легкого поведения». 75% студии принадлежало кипрскому офшору Green Family Ltd, где совладельцами значились Зеленский и продюсер «Квартала 95» Тимур Миндич. Оставшиеся 25% находились у режиссера Марюса Вайсберга.



