«Так и живём»: Фигуристы Туктамышева и Гуменник раскрыли правду о своих отношениях
Елизавета Туктамышева и Пётр Гуменник официально подтвердили свои романтические отношения. Об этом сообщает Telegram-канал «Super.ru».
В российском спорте давно не появлялось столь молодой и амбициозной пары. 24-летний фигурист и 29-летняя чемпионка мира по фигурному катанию не скрывались от посторонних взглядов.
Они регулярно попадали в объективы камер вместе, в том числе держась за руки. Теперь же спортсмены сделали отношения официальными. В соцсетях пара опубликовала дневники своих путешествий с подписью «Так и живём».
Несмотря на разницу в возрасте в пять лет, поклонники Петра критикуют Елизавету за то, что она «слишком стара» для фигуриста. Однако, судя по счастливым лицам ребят, негативные комментарии не влияют на их настроение.
Читайте также: