«Цифры ничего не значат»: Ксения Бородина опубликовала праздничный пост в 43-й день рождения — фото

09 марта 2026, 17:38

Ведущая Ксения Бородина опубликовала праздничный пост в 43-й день рождения

Ксения Бородина (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Телеведущая и медиаперсона Ксения Бородина отметила 43-летие и опубликовала в соцсетях тёплое обращение. Она подчеркнула, что для неё важны внутреннее ощущение гармонии и радость рядом с близкими.





Телеведущая также поблагодарила родителей, особенно маму и бабушку, за воспитание и тепло, а друзей — за преданность и участие. По её словам, с возрастом дружба проходит естественный отбор, и она ценит, что рядом остались по-настоящему близкие люди.



Ксения Бородина (Фото: Instagram*/borodylia)



«Цифры ничего не значат, значат поступки, чувства и то, кем мы становимся», — поделилась знаменитость.