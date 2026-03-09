«Цифры ничего не значат»: Ксения Бородина опубликовала праздничный пост в 43-й день рождения — фото
Ведущая Ксения Бородина опубликовала праздничный пост в 43-й день рождения
Телеведущая и медиаперсона Ксения Бородина отметила 43-летие и опубликовала в соцсетях тёплое обращение. Она подчеркнула, что для неё важны внутреннее ощущение гармонии и радость рядом с близкими.
Телеведущая также поблагодарила родителей, особенно маму и бабушку, за воспитание и тепло, а друзей — за преданность и участие. По её словам, с возрастом дружба проходит естественный отбор, и она ценит, что рядом остались по-настоящему близкие люди.
«Цифры ничего не значат, значат поступки, чувства и то, кем мы становимся», — поделилась знаменитость.
Ранее Ксения Бородина призналась в переживаниях перед днём рождения.