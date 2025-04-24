Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Поргина заявила, что «живет достойно» при стандартной пенсии за счет арендаторов

Поргина заявила, что «живет достойно» при стандартной пенсии за счет арендаторов

Людмила Поргина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Людмила Поргина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Знаменитая актриса Людмила Поргина открыла детали своей финансовой ситуации, рассказав, как арендаторы помогают ее семье справляться с трудностями. Подробности узнал сайт «‎Kp.ru».
В интервью она призналась, что получает стандартную пенсию в размере около 30 тысяч рублей, но на жизнь также влияет доплата за звание заслуженной артистки РФ, которая составляет еще 30 тысяч.

По словам Поргиной, ключевую роль в финансовом благополучии семьи играет небольшой семейный бизнес. Во время болезни ее мужа, известного актера Николая Караченцова, семья получила от мэра Москвы помещение в центре столицы площадью 400 квадратных метров, которое позже выкупила. Теперь это приносит стабильный доход и позволяет семье путешествовать в такие страны, как Болгария и Дубай.

«Это помогает моей семье держаться на плаву. Иначе мы жили бы очень туго», — отметила актриса.

Она добавила, что с пенсией в 150 тысяч рублей им бы хватало на все необходимое.

«Живем достойно, арендаторы есть, Коля нам с небес помогает», — заключила Людмила Поргина, подчеркивая важность поддержки, которую они получают от бизнеса и арендаторов.

Читайте также:

Анна Хилькевич озвучила сумму, которую тратит в месяц на уход

«Имеет право сделать праздник, каким хочет»: Николаева решила помириться с Волочковой перед свадьбой Ариадны

Была готова прощать мужьям все, но они все равно уходили: неудачные роли проституток и распавшиеся браки Елены Скороходовой
#праздник
#семья
#бизнес
#актриса
Сын Агаты Муцениеце встретился с ней в театре-кабаре
24 апреля 2025, 15:12

Агата Муцениеце (Фото: Instagram*@agataagata)

В четверг, 24 апреля, в Головинском районном суде Москвы состоялось очередное судебное заседание по определению места жительства 12-летнего Тимофея, сына Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. После окончания заседания представитель актера Оксана Даниелова раскрыла подробности судебных разбирательств в беседе с VOICE.
Встреча Тимофея с матерью произошла в развлекательном заведении, где Муцениеце исполняет главную роль в спектакле 18 . Примечательно, что место и время встречи с сыном актриса выбирала сама. При этом адвокат опровергла новость о том, что Прилучный нанял сыну охранника.

Как утверждает Даниелова, полугодичный перерыв в общении с Тимофеем Агата объяснила ему «переменами в жизни» и «сменой ценностей и приоритетов». Сын Павла Прилучного также смог встретиться с сестрой Мией, которая в этот момент находилась дома.

Читайте также:

«Я нигде не буду играть и стану бомжом»: Агата Муцениеце боится, что ее перестанут снимать

Психолог назвала единственный способ, который поможет Агате Муцениеце помириться с сыном

«Оставь моего отца в покое!»: Психолог объяснила, почему сын Агаты Муцениеце отказывается с ней общаться

*Запрещен в РФ
#актёр
#адвокат
#актриса
#встреча
#дома
#рф
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Анна Хилькевич озвучила сумму, которую тратит в месяц на уход
Актриса Анна Хилькевич призналась, что тратит на уход за собой 400 тысяч в месяц
24 апреля 2025, 14:51

Анна Хилькевич (Фото: Telegram-канал @khilkevich_anna)

Знаменитая актриса Анна Хилькевич шокировала своих подписчиков, признавшись, что тратит около 400 тысяч рублей ежемесячно на уход за своей внешностью. В своем Telegram-канале она подробно рассказала о бьюти-процедурах, которые включает в свой рутинный уход: маникюр, уход за волосами, телом, гигиену зубов, эпиляцию и визиты к косметологу.
По словам Анны, итоговая сумма может варьироваться, и не учитывает расходы на укладки и макияж для съемок и мероприятий.

«Цифры бывают очень разные», — отметила она.

Актриса также поделилась, что иногда удается сэкономить на маникюре и наращивании ресниц благодаря собственному салону красоты.

Некоторые процедуры, такие как избавление от пигментации или инъекции ботокса, могут стоить от 100 до 200 тысяч рублей за раз. Подписчики Хилькевич были впечатлены ее откровениями, оставив комментарии о высоких расходах на красоту.

Читайте также:

Была готова прощать мужьям все, но они все равно уходили: неудачные роли проституток и распавшиеся браки Елены Скороходовой

Юрий Антонов признался, что тратит пенсию в 60 тысяч рублей только на животных

Лариса Долина раскритиковала вокал американской певицы
#расходы
#вокал
#актриса
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Имеет право сделать праздник, каким хочет»: Николаева решила помириться с Волочковой перед свадьбой Ариадны
Елена Николаева после разборок с Волочковой сообщила, что не хотела ее обидеть
24 апреля 2025, 14:48

Елена Николаева (фото: ВКонтакте @elenanikas)

Телеведущая Елена Николаева сообщила, что больше не намерена воевать с балериной Анастасией Волочковой. Об этом она рассказала в беседе с Woman.ru.
После того, как Волочкова-младшая объявила, что выходит замуж, мама девушки сразу же принялась организовывать королевское торжество. В это же время Николаева заявила, что Ариадне это не нужно. Она также обвинила артистку в незаинтересованности желаниями дочери.

Прямо перед свадьбой Волочкова снова «уколола» Елену, сообщив, что она пиарится на предстоящем празднике. Однако телеведущая предприняла попытку помириться с балериной.

«Мама Ариши, она родила ее, растила и, конечно, имеет право сделать праздник таким, каким она хочет. Но я нисколько не хотела обидеть кого-то, говоря, что все это мишура и Ариадна живет иными ценностями. Мне всегда казалось, что в таких вопросах уже нужно спрашивать детей», — отметила Николаева.

Телеведущая добавила, что не хотела никого обидеть.

Читайте также:

«Куда она лезет»: Волочкова набросилась с критикой на Николаеву из-за слухов об отмене свадьбы дочери

«Меня огорошили!»: мачеха дочери Волочковой высказалась об отмене пышной свадьбы

«Никто не будет допущен»: Волочкова раскрыла детали роскошной свадьбы дочери
#праздник
#право
#мама
#анастасия волочкова
#свадьба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Была готова прощать мужьям все, но они все равно уходили: неудачные роли проституток и распавшиеся браки Елены Скороходовой
24 апреля 2025, 14:33

(Фото: тг-канал/@elenaskorik)

Елена Скороходова знакома зрителям по многим картинам. Ее героини — женщины с непростой судьбой. Как сложилась жизнь самой актрисы расскажет «Радио 1».

Елена Скороходова: биография, карьера

Будущая актриса родилась 24 апреля 1962 года в Москве в семье далёкой от искусства. Родители Елены — математики, отец, Дмитрий Всеволодович, занимал высокую должность в системе обороны СССР. Её мама позже пошла в политику. Удивительно, но Елена до определённого момента следовала по пути родителей — увлекалась точными науками, свободно ориентировалась в математике, а образование получала в школе с углублённым изучением французского.

С трёх лет её жизнь была связана со спортом — фигурное катание стало её миром. Тренировалась у самой Елены Чайковской, стала мастером спорта СССР и даже снялась в документальном фильме «Лёд и фантазия», что стало её первым опытом на ТВ.

И всё же, несмотря на успехи в спорте, Елена резко изменила свой путь — поступила в Высшее театральное училище имени Бориса Щукина, которое окончила в 1983 году. Именно тогда началась её карьера в кино и театре.

«Приду домой, а там тренер по фитнесу»: почему Охлобыстин не доверяет жене и как складывается его брак с Оксаной Арбузовой
«Приду домой, а там тренер по фитнесу»: почему Охлобыстин не доверяет жене и как складывается его брак с Оксаной Арбузовой

Роли в кино

Кинодебют Скороходовой состоялся ещё до выпуска из вуза — в 1981 году она появилась в короткометражке «Шутка?!». В 1983 году последовали более заметные роли в фильмах «Берег» и «Одиноким предоставляется общежитие». Однако настоящая популярность пришла после роли Веры в драме «Счастливая, Женька!». Позже были и другие запоминающиеся картины — «Где находится нофелет?», «Мелочи жизни», «Свидание на Млечном пути», «Радости земные», «Бабник», «Супруги», «Виола Тараканова. В мире преступных страстей». Актрису чаще приглашали на роли второго плана — любовниц, женщин с непростой судьбой, иногда даже проституток. Тем не менее, каждый её персонаж был узнаваем и цеплял зрителя.

С конца 90-х Елена стала меньше появляться на экранах. Последняя заметная работа — участие в сериале «Розыск-2» в 2013 году. После этого она ушла в тень — её перестали приглашать в кино и театр.

Помимо актёрства, Скороходова проявила себя и в других сферах. В 1985 году она вела на Центральном телевидении комплекс ритмической гимнастики — тот самый, по которому занимались миллионы. А в 2020 году, спустя 35 лет, она вернулась на экраны в роли ведущей программы «Делаем вместе. Гимнастика» на канале «Москва 24».

Елена Скороходова (Фото: кадр из тв-программы «Делаем вместе. Гимнастика»)

Елена пишет стихи, выпускает пьесы, пробует себя в режиссуре и продюсировании. В 2017 году состоялся её дебют в картине «Не бросайте пепел на пол», где она не только работала за кадром, но и исполнила одну из главных ролей.

Личная жизнь

Первым супругом актрисы стал актёр Владимир Виноградов, с которым она познакомилась на съёмках «Счастливая, Женька!». Этот брак был недолгим: разница в возрасте, росте и, главное, отсутствие настоящих чувств быстро дали о себе знать.

«Замуж выйти было надо», — признавалась позже актриса.

Второй её муж — актёр Андрей Ташков, сын Екатерины Савиновой. Их отношения начались в Театре имени Пушкина. Влюблённость, общие интересы и желание спасти любимого от алкогольной зависимости объединили их. Елена буквально вытаскивала мужа из бездны — водила к врачам, ограничивала сомнительные компании, была рядом. В 1996 году у пары родился сын Иван. Однако вскоре после его рождения Ташков ушёл к актрисе Елене Кореневой. Этот удар стал для Елены судьбоносным. Она больше не выходила замуж, посвятив себя воспитанию сына и творчеству.

Елена Скороходова (Фото: кадр из тв-шоу ««Место Встречи»)

Скороходова неоднократно говорила, что инициаторами разводов оба раза были мужчины, а она была готова мучиться с ними пожизненно, если бы это спасло семью. После всех потрясений она нашла опору в вере и ведёт аскетический образ жизни,.

Читайте также:

Брачная ночь с Губерниевым, скандал с Бузовой, тайная свадьба: дочь дипломата Юлианна Караулова отмечает 36-летие

Украшения за десятки миллионов и брак с директором канала «Россия»: как сейчас живет Дарья Златопольская

«Как прожить?»: Александр Маршал озвучил размер своей пенсии
#кино
#актёр
#образование
#театр
#жизнь
#брак
#супруги
#актриса
#отношения
#стихи
#карьера
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Юрий Антонов признался, что тратит пенсию в 60 тысяч рублей только на животных
24 апреля 2025, 13:59

Юрий Антонов (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

Юрий Антонов признался, что тратит пенсию в 60 тысяч рублей только на животных, передает Ura.ru.
На фоне новостей о маленьких пенсиях у других артистов исполнитель отметил, что не интересуется чужими средствами.

«Я не знаю, какая пенсия у других, я не заглядываю в чужие сберегательные книжки. В принципе для меня 60 тысяч рублей — это нормальная пенсия. Я отдаю эти деньги на помощь животным», — заявил Антонов.

Он добавил, что постоянно закупает около 60 кг семечек для белок и голубей, которые обитают на его загородном участке. Певец также кормит 13 кошек и рыбок в пруду. Артист считает своим долгом помогать животным.

Читайте также:

«20 млн за концерт»: названа самая высокооплачиваемая российская звезда

«Нельзя так организовывать мероприятия»: Юлия Зиверт отказалась выступить на концерте в честь 90-летия Николая Агутина

«Как прожить?»: Александр Маршал озвучил размер своей пенсии
#деньги
#пенсии
#помощь
#певец
#пенсия
#артист
#антонов
#животные
Следите за нашими новостями
в удобном формате