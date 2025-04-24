Поргина заявила, что «живет достойно» при стандартной пенсии за счет арендаторов

Людмила Поргина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Знаменитая актриса Людмила Поргина открыла детали своей финансовой ситуации, рассказав, как арендаторы помогают ее семье справляться с трудностями. Подробности узнал сайт «Kp.ru».
В интервью она призналась, что получает стандартную пенсию в размере около 30 тысяч рублей, но на жизнь также влияет доплата за звание заслуженной артистки РФ, которая составляет еще 30 тысяч.
По словам Поргиной, ключевую роль в финансовом благополучии семьи играет небольшой семейный бизнес. Во время болезни ее мужа, известного актера Николая Караченцова, семья получила от мэра Москвы помещение в центре столицы площадью 400 квадратных метров, которое позже выкупила. Теперь это приносит стабильный доход и позволяет семье путешествовать в такие страны, как Болгария и Дубай.
Она добавила, что с пенсией в 150 тысяч рублей им бы хватало на все необходимое.
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По словам Поргиной, ключевую роль в финансовом благополучии семьи играет небольшой семейный бизнес. Во время болезни ее мужа, известного актера Николая Караченцова, семья получила от мэра Москвы помещение в центре столицы площадью 400 квадратных метров, которое позже выкупила. Теперь это приносит стабильный доход и позволяет семье путешествовать в такие страны, как Болгария и Дубай.
«Это помогает моей семье держаться на плаву. Иначе мы жили бы очень туго», — отметила актриса.
Она добавила, что с пенсией в 150 тысяч рублей им бы хватало на все необходимое.
«Живем достойно, арендаторы есть, Коля нам с небес помогает», — заключила Людмила Поргина, подчеркивая важность поддержки, которую они получают от бизнеса и арендаторов.
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Дарья Осипова