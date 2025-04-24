«Имеет право сделать праздник, каким хочет»: Николаева решила помириться с Волочковой перед свадьбой Ариадны

Елена Николаева (фото: ВКонтакте @elenanikas)
Телеведущая Елена Николаева сообщила, что больше не намерена воевать с балериной Анастасией Волочковой. Об этом она рассказала в беседе с Woman.ru.
После того, как Волочкова-младшая объявила, что выходит замуж, мама девушки сразу же принялась организовывать королевское торжество. В это же время Николаева заявила, что Ариадне это не нужно. Она также обвинила артистку в незаинтересованности желаниями дочери.
Прямо перед свадьбой Волочкова снова «уколола» Елену, сообщив, что она пиарится на предстоящем празднике. Однако телеведущая предприняла попытку помириться с балериной.
Телеведущая добавила, что не хотела никого обидеть.
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Прямо перед свадьбой Волочкова снова «уколола» Елену, сообщив, что она пиарится на предстоящем празднике. Однако телеведущая предприняла попытку помириться с балериной.
«Мама Ариши, она родила ее, растила и, конечно, имеет право сделать праздник таким, каким она хочет. Но я нисколько не хотела обидеть кого-то, говоря, что все это мишура и Ариадна живет иными ценностями. Мне всегда казалось, что в таких вопросах уже нужно спрашивать детей», — отметила Николаева.
Телеведущая добавила, что не хотела никого обидеть.
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Екатерина Коршунова