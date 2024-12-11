Порноактриса из Екатеринбурга стала самой популярной на PornHub в 2024 году

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Порноактриса из Екатеринбурга Sweetie Fox стала самой просматриваемой моделью среди актрис-любителей на сайте PornHub в 2024 году. Информация опубликована на странице ежегодной премии Pornhub Awards.
По сравнению с прошлогодней статистикой девушка поднялась в рейтинге на одно место.
Известно, что в январе Sweetie Fox заняла первое место в рейтинге моделей на сайте PornHub, за что получила $3 тыс., а в феврале стала обладательницей кинонаграды в номинации «любимый косплеер» от американского журнала AVN (Adult Video News).
Sweetie Fox завела аккаунт на PornHub в 2018 году. За это время на сайт она выложила 295 видео, которые набрали почти один биллион просмотров, на актрису подписались 1,7 млн пользователей. В 2022 году девушка получила первую награду от Pornhub Awards в номинации «Лучшая косплей-исполнительница».
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Известно, что в январе Sweetie Fox заняла первое место в рейтинге моделей на сайте PornHub, за что получила $3 тыс., а в феврале стала обладательницей кинонаграды в номинации «любимый косплеер» от американского журнала AVN (Adult Video News).
Sweetie Fox завела аккаунт на PornHub в 2018 году. За это время на сайт она выложила 295 видео, которые набрали почти один биллион просмотров, на актрису подписались 1,7 млн пользователей. В 2022 году девушка получила первую награду от Pornhub Awards в номинации «Лучшая косплей-исполнительница».
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Анастасия Ларина