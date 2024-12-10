«Счастья я так и не испытала»: измены, многочисленные романы и одиночество звезды «Богатые тоже плачут» Вероники Кастро

Мариану Вильяреаль де Сальватьерру в исполнении Вероники Кастро помнят миллионы жителей более 40 стран мира. Мексиканский сериал «Богатые тоже плачут» сделал Веронику Кастро моровой звездой. Сейчас актрисе 72 года она полна сил и вдохновения. О том, где сейчас живет актриса и чем она занимается в материале «Радио 1».