«Счастья я так и не испытала»: измены, многочисленные романы и одиночество звезды «Богатые тоже плачут» Вероники Кастро

Вероника Кастро (Фото: скриншот сериала «Богатые тоже плачут»)
Мариану Вильяреаль де Сальватьерру в исполнении Вероники Кастро помнят миллионы жителей более 40 стран мира. Мексиканский сериал «Богатые тоже плачут» сделал Веронику Кастро моровой звездой. Сейчас актрисе 72 года она полна сил и вдохновения. О том, где сейчас живет актриса и чем она занимается в материале «Радио 1».
Путь к славе
Вероника Кастро (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)
Вероника появилась на свет 19 октября 1952 года в Мехико, в семье Сокорро Кастро Альбы и Фаусто Саенса. Позже в семье родились два брата — Хосе Альберто и Фаусто Херардо, а также сестра по имени Беатрис.
Родители девочки после рождения последнего ребенка развелись и мама вынуждена была все время пропадать на работе для того, чтобы прокормить семью. Сверстники насмехались над невысокой, скромно одетой и склонной к полноте девочкой, дразня её пышкой и коротышкой.
В школе Вероника начала заниматься танцами и спортом. К 12 годам девочка изменилась до неузнаваемости и стала настоящей моделью. Кастро поступила в Театральную академию и даже училась там на стипендию.
В 15 лет Вероника начала работать моделью, снималась для фотокомиксов и выступала в кабаре. Через год она шокировала свою семью, появившись обнаженной на обложке мужского журнала «Caballero». Через десять лет Вероника стала широко известна благодаря своей роли в телесериале «Богатые тоже плачут».
Личная жизнь
Вероника Кастро с сыновьями (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)
В жизни Вероники Кастро было много мужчин, но ни с одним она не нашла своего счастья. В 1974 году, во время съемок телешоу «Ха-ха!», Кастро встретила известного комика Мануэля Вальдеса. Отношения пара не афишировала, однако Вальдес стал отцом первого ребенка Кастро. Мальчика назвали Кристиан. Актриса после рождения ребенка рассказала публике, что она осознанно приняла решение быть матерью-одиночкой.
В 1981 году Вероника Кастро родила второго сына. Кто является его отцом доподлинно не известно до сих пор. Поклонники подозревают, что им мог стать актер Энрике Ньембро. Кастро на протяжении семи лет жила с Ньембро. Их отношения закончились после того, как актриса узнала про его многочисленные измены. Вскоре после расставания на свет появился её сын Мишель.
Артистка имела множество отношений, в том числе с коллегами Омаром Фиерро, Хуаном Солером и Хорхе Мартинесом, однако ни с одним из них не связала себя узами брака.
«Счастья в браке я так и не испытала, но дважды за всю жизнь была влюблена в отцов двоих моих сыновей», — рассказывала журналистам Вероника Кастро.
Алкоголизм, смертельная болезнь и ранний уход: как жил и умирал актер из «Ночного дозора» Игорь Савочкин
Чем занимается актриса сейчас
Вероника Кастро (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)
Вероника Кастро по прежнему живет в Мексике. В 2022 году актриса объявила об окончании сьемок. В завершении своей карьеры она сыграла роль Малены в сериале «Когда я молод». Актриса ушла из кино и сейчас занимается выпуском линии косметики по названием «Veronica Castro» и уделяет много времени дому и семье.
Читайте также:
Теперь без «Аншлага»: как живет ловелас и «король капустника» Геннадий Ветров после развода
«Катя, ты дура!»: певицу Екатерину Семёнову обворовал строитель из Таджикистана, как артистка лишилась евро и драгоценностей
Бурная личная жизнь Афры Сарачоглу из «Зимородка»: романы на съемках и расставание из-за онкологии, с кем сейчас звезда?
Елена Генералова