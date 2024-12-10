«Главный мошенник»: Бари Алибасова-младшего обвиняют в махинациях с продажей квартиры, что известно

Сын основателя группы «На-На» Бари Алибасов-младший решил приобрести для своей девушки квартиру в Нижнем Новгороде, но сделка с недвижимостью обернулась скандалом и уголовным делом. Подробнее о произошедшем — в материале «Радио 1».