«Главный мошенник»: Бари Алибасова-младшего обвиняют в махинациях с продажей квартиры, что известно

Бари Алибасов-младший (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Сын основателя группы «На-На» Бари Алибасов-младший решил приобрести для своей девушки квартиру в Нижнем Новгороде, но сделка с недвижимостью обернулась скандалом и уголовным делом. Подробнее о произошедшем — в материале «Радио 1».
Выгодный вариант
После недолгих поисков квартиры в Нижнем Новгороде Бари Алибасову-младшему попалось объявление о продаже «сталинки». Квартира требовала некоторого ремонта и не находилась в престижном районе, но даже с учетом этих недостатков имущество было дешевле рыночной цены. За квартиру хозяйка просила 4 миллиона рублей и очень спешила выйти на сделку.
«Очень интеллигентная взрослая еврейка 60-ти лет, в прекрасной светлой памяти и выглядит лет на 40. Шикарная женщина. Ее нельзя назвать немощной пенсионеркой. Вроде как все нормально. Просто человеку надо срочно продать квартиру», — поделился Бари в программе Пятого канала «Светская хроника».
Сделка обернулась заявлением в полицию
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Прежде чем совершить покупку, Алибасов и нанятые им риэлторы продолжительное время общались с женщиной по имени Гузель. В итоге специалисты пришли к выводу, что сделка является законной.
«Точно все хорошо? Вы точно эти деньги никому не отправите? Не останетесь без крыши над головой? Вы точно не собираетесь меня кинуть?», — спрашивал сын основателя группы «На-На».
Продавец квартиры уверенно отвечала, что все в порядке и делает она это по собственной воле. Тем не менее, после завершения оформления документов она решила обратиться в полицию.
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Жертва мошенников
Фото: iStock/:Elena Mishina
По условиям сделки Бари сразу перевел на счет женщины 3 миллиона рублей. Оставшийся миллион должен был быть переведен после выписки всех жильцов из купленной квартиры.
Условия договора так до конца и не были выполнены — продавец квартиры написала заявление в полицию. Женщина заявила, что продавать ничего не собиралась и стала жертвой мошенников.
«Получала телефонные звонки якобы от оператора портала сотовой связи, сотрудников финансовой и государственной организаций о сомнительных операциях по ее банковскому счету. После чего злоумышленники убедили женщину продать квартиру, оформить кредиты и перевести полученные деньги вместе с ее сбережениями на продиктованные счета», — заявила в беседе с журналистами «Пятого канала» старший референт ОИИОС ГУ МВД России по Нижегородской области Анастасия Сафронова.
Ни денег, ни квартиры
Сейчас квартира в Ленинском районе столицы Приволжья арестована приставами на время судебных разбирательств. Кому милая старушка направила деньги, следствию пока неизвестно. Правоохранители проверяют все версии, в том числе о причастности к махинациям мошенников Бари Алибасова-младшего.
«Женщина, с которой я 40 минут общался и спрашивал, точно ли все в порядке и точно ли вы не собираетесь меня кинуть, подло пошла в полицию с заявлением, что ее обманули мошенники. А я теперь чуть ли не главный мошенник, который все это организовал», — возмущается Алибасов-младший.
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