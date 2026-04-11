«Послал всех и ушёл»: Джиган вспылил после неловкого инцидента на премии

11 апреля 2026, 12:40

Джиган устроил скандал на «Жаре» и резко покинул дорожку

Джиган (Фото: Instagram* / @iamgeegun)

Рэпер Джиган оказался в центре внимания на премии «Жара» не только из-за редкого комментария о личной жизни, но и из-за неожиданной вспышки эмоций. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Во время выхода на ковровую дорожку артист попал в череду неловких ситуаций: он случайно наступил на платье певицы Seville, затем задел микрофон журналистов и ударился об него. Судя по всему, цепочка мелких инцидентов вывела рэпера из себя — он резко отреагировал, нецензурно высказался в адрес прессы и покинул дорожку.



Примечательно, что незадолго до этого Джиган всё же успел ответить на вопрос о своём состоянии после расставания с Оксаной Самойловой. Артист был лаконичен.





«Да всё хорошо, всё хорошо, любите друг друга и будьте счастливы», — сказал он с улыбкой.