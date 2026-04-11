«Для меня важно выйти замуж»: Надежда Сысоева высказалась о будущем с бойфрендом

11 апреля 2026, 11:35

Сысоева призналась, что мечтает о семье, но не торопит события

Надежда Сысоева (Фото: Instagram* / @inadenka)

Надежда Сысоева откровенно рассказала о своей личной жизни и планах на будущее. Сейчас звезда состоит в отношениях с 25-летним блогером, однако, по её словам, пара не спешит с серьёзными шагами. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Несмотря на это, Надежда призналась, что для неё важны традиционные ценности: официальный брак, дети и крепкая семья. При этом она подчеркнула, что не хочет форсировать развитие отношений и считает главным взаимное счастье.





«Для меня важно выйти замуж, родить детей, построить правильную семью. Но нет такого, чтобы поскорее выйти замуж, пожить вместе... Мы мало пока встречаемся, всего три месяца, поэтому никаких намёков от избранника не было», — поделилась артистка.