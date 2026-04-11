Комик Светлаков потратил более 2 млн рублей на антистресс-программу в Карелии
Сергей Светлаков вместе с семьей прошёл программу восстановления в детокс-клинике в Карелии, потратив на отдых и процедуры более 2 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Юморист вместе с женой и детьми посетил лечебно-диагностический центр для восстановления эмоционального здоровья. Программа «Антистресс», в которой он участвовал, обошлась в примерно 1,5 миллиона рублей. Эта программа предназначена для людей, страдающих от выгорания, тревожности и хронического стресса.
Общая стоимость отдыха составила около 2,2 миллиона рублей. В рамках курса взрослые участники прошли полное медицинское обследование и получили набор процедур для восстановления. Программа включала массажи, водные и грязевые процедуры, а также косметологические сеансы, направленные на снижение уровня стресса.
Дети комика также участвовали в оздоровительных мероприятиях, которые обошлись примерно в 544 тысячи рублей. Семья остановилась в просторном номере с четырьмя комнатами, одна из которых была преобразована в процедурный кабинет.
