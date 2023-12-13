КП: Пугачёва после новогодних праздников перевезёт семью в Лондон

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Певица Алла Пугачева после новогодних праздников планирует перевести семью в Лондон. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Из социальных сетей Галкина* стало известно, что Алла Пугачёва в последний раз посещала столицу Великобритании в ноябре. По информации издания, певица во время поездки занималась поиском жилья.
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*Является иностранным агентом
Диана Аванесян