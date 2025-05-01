После объявления Галустяна о разводе его беременная визажистка опубликовала фото с оголённым животом

Михаил Галустян (Фото: Телеграм @galustyanmichael)
Актёр, телеведущий и шоумен Михаил Галустян накануне, 30 апреля, заявил, что развёлся со своей женой Викторией. После этого его беременная визажистка Милена опубликовала в социальных сетях фотографии с оголённым и уже довольно заметным животом.
По словам 45-летнего артиста, они с супругой уже около года не живут вместе, а теперь решили официально расстаться. Комик признался, что с оптимизмом смотрит в будущее.
Виктория, которая пробыла в браке с Михаилом 17 лет и родила от него двух дочерей, в своём личном блоге призналась, что ей сейчас непросто. Она сказала, что в данный момент ей необходимо побыть наедине со своими мыслями. 38-летняя женщина удалила несколько совместных фотографий с Галустяном, а также убрала надпись «Жена супермужа» из шапки своего профиля.
Михаил Галустян с женой Викторией (Фото: Инстаграм* @m_galustyan)
Продюсер Сергей Дворцов заявил, что главным поводом для разрыва стали измены бывшего капитана команды КВН «Утомленные солнцем». По его словам, Виктория просто устала терпеть бесконечные похождения любвеобильного мужа.
Сейчас Галустяну приписывают отношения с его личной визажисткой Миленой. Они начали сотрудничество во время участия артиста в шоу «Новые звезды в Африке». В феврале 2023 года девушка опубликовала совместное фото с Михаилом. Одна из подруг написала: «Очень подходите друг другу». Милена не стала удалять комментарий.
Она воспитывает сына, а сейчас беременна вторым ребёнком. Имя отца Милена не раскрывает, но пользователи Сети считают, что им является именно Галустян. Ещё до беременности девушки пару видели вместе на теннисном корте и поклонники отметили, что комик заметно похудел.
После того как Михаил объявил о разводе, Милена опубликовала фотографии в расстёгнутых джинсах и с обнажённым животом. Она сообщила, что её второй ребёнок также будет мальчик.
Читайте также:
Незамужняя визажистка Михаила Галустяна беременна. Неужели девушка ждёт ребёнка от артиста?
Михаил Галустян развелся с женой после 18 лет брака
Молодую жену Петросяна неожиданно приплели к скандалу с разводом Галустяна
* Запрещённая в России социальная сеть
«Мы приняли решение пойти разными дорогами. Мы расстались без обид и претензий», — сообщил Галустян.
Виктория, которая пробыла в браке с Михаилом 17 лет и родила от него двух дочерей, в своём личном блоге призналась, что ей сейчас непросто. Она сказала, что в данный момент ей необходимо побыть наедине со своими мыслями. 38-летняя женщина удалила несколько совместных фотографий с Галустяном, а также убрала надпись «Жена супермужа» из шапки своего профиля.
Михаил Галустян с женой Викторией (Фото: Инстаграм* @m_galustyan)
Продюсер Сергей Дворцов заявил, что главным поводом для разрыва стали измены бывшего капитана команды КВН «Утомленные солнцем». По его словам, Виктория просто устала терпеть бесконечные похождения любвеобильного мужа.
Сейчас Галустяну приписывают отношения с его личной визажисткой Миленой. Они начали сотрудничество во время участия артиста в шоу «Новые звезды в Африке». В феврале 2023 года девушка опубликовала совместное фото с Михаилом. Одна из подруг написала: «Очень подходите друг другу». Милена не стала удалять комментарий.
Она воспитывает сына, а сейчас беременна вторым ребёнком. Имя отца Милена не раскрывает, но пользователи Сети считают, что им является именно Галустян. Ещё до беременности девушки пару видели вместе на теннисном корте и поклонники отметили, что комик заметно похудел.
После того как Михаил объявил о разводе, Милена опубликовала фотографии в расстёгнутых джинсах и с обнажённым животом. Она сообщила, что её второй ребёнок также будет мальчик.
Читайте также:
Незамужняя визажистка Михаила Галустяна беременна. Неужели девушка ждёт ребёнка от артиста?
Михаил Галустян развелся с женой после 18 лет брака
Молодую жену Петросяна неожиданно приплели к скандалу с разводом Галустяна
* Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов