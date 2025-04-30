Незамужняя визажистка Михаила Галустяна беременна. Неужели девушка ждёт ребёнка от артиста?

Михаил Галустян (фото: Instagram* @m_galustyan)
Актёр Михаил Галустян мог развестись с женой ради своей визажистки Милены, с которой он познакомился на съёмках «Новых звёзд в Африке». Такую версию выдвинул Telegram-канал «Светский хроник».
Милена работает с артистом уже, как минимум, два года. А теперь появились сведения, что незамужняя девушка внезапно забеременела. Не исключено, что визажистка ждёт ребёнка именно от Галустяна, который нередко появляется в её сторис.
К тому же, на такие мысли наталкивает и сообщение Галустяна о разводе. Артист уточнил, что расстался с супругой ещё в прошлом году и, по всей видимости, до этого не было повода раскрывать подробности личной жизни. Вероятно, в скором времени Михаил расскажет о новых отношениях и, возможно, даже о беременности Милены.
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Михаил Галустян развелся с женой после 18 лет брака
*запрещён в РФ
К тому же, на такие мысли наталкивает и сообщение Галустяна о разводе. Артист уточнил, что расстался с супругой ещё в прошлом году и, по всей видимости, до этого не было повода раскрывать подробности личной жизни. Вероятно, в скором времени Михаил расскажет о новых отношениях и, возможно, даже о беременности Милены.
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Михаил Галустян развелся с женой после 18 лет брака
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова