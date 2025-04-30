Молодую жену Петросяна неожиданно приплели к скандалу с разводом Галустяна

Михаил Галустян и Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @m_galustyan, @bruhunova)
Наталья Штурм довольно эмоционально высказалась о разводе Михаила Галустяна. Певица неожиданно приплела к скандалу молодую жену Петросяна Татьяну Брухунову.
Артистка была шокирована новостью о разводе актёра после 18 лет брака. Штурм предположила, что Галустян мог последовать примеру Евгения Петросяна, поэтому бросил жену и двоих дочерей.
Также есть версия, что Галустян решился рассказать о разводе, поскольку готовится объявить о новых отношения.
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*запрещён в РФ
«Я далеко не ханжа и понимаю, что и любовь проходит и соблазнов много. И что институт семьи трещит по швам в современных реалиях. Но именно Михаил Галустян был лично для меня каким-то островком стабильности и порядочности в этом мире. Чисто визуально хотя бы. Ни в скандалах, ни адьюлтерах замечен не был. Что случилось-то? Неужели горячий армянский мужчина нашел свою Таню Брухунову?», – заявила Штурм в личном блоге.Однако, по слухам, развёлся Галустян ещё в прошлом году, просто отказался раскрывать подробности личной жизни. Поговаривают, что инициатором расставания стал именно артист, загулявший на стороне.
Также есть версия, что Галустян решился рассказать о разводе, поскольку готовится объявить о новых отношения.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова