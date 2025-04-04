«После развода я осталась без денег с маленьким ребенком»: Айза пожаловалась на Гуфа

Айза-Лилуна Ай (фото: Telegram @aizalovesyou)
Айза-Лилуна Ай в своем Telegram-канале согласилась с высказыванием Тины Канделаки о финансовой независимости. По словам экс-телеведущей, она сожалеет о временах, когда расставалась с Гуфом и не имела собственных средств.
«Надо зарабатывать самой, тратить самой, руководить своими доходами самой. Никто никому ничего не дарит. Тот мужчина, который подарил вам миллион долларов, это ровно тот мужчина, который потом отнимет у вас миллион долларов», — заявила Канделаки.
Айза поддержала высказывание журналистки. По мнению экс-избранницы исполнителя хита «Город дорог», женщины, которые соглашаются на «подачки», готовы быть «деталькой» к кому-то.
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