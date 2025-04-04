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«После развода я осталась без денег с маленьким ребенком»: Айза пожаловалась на Гуфа

Айза пожаловалась, что после развода с Гуфом не имела собственных средств
Айза-Лилуна Ай (фото: Telegram @aizalovesyou)

Айза-Лилуна Ай (фото: Telegram @aizalovesyou)

Айза-Лилуна Ай в своем Telegram-канале согласилась с высказыванием Тины Канделаки о финансовой независимости. По словам экс-телеведущей, она сожалеет о временах, когда расставалась с Гуфом и не имела собственных средств.
«Надо зарабатывать самой, тратить самой, руководить своими доходами самой. Никто никому ничего не дарит. Тот мужчина, который подарил вам миллион долларов, это ровно тот мужчина, который потом отнимет у вас миллион долларов», — заявила Канделаки.

Айза поддержала высказывание журналистки. По мнению экс-избранницы исполнителя хита «Город дорог», женщины, которые соглашаются на «подачки», готовы быть «деталькой» к кому-то.

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#музыкант
«Расстались осенью»: выяснилось, почему разошлись Пересильд и Тройник
Коллеги Пересильд и Тройника назвали Юлию инициатором расставания
04 апреля 2025, 19:58

Михаил Тройник и Юлия Пересильд (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник разошлись «по женской инициативе». Об этом их коллеги сообщили kp.ru.
«Они расстались еще осенью, Новый год встречали уже не вместе. Говорят, что в основном по женской инициативе», — пояснили коллеги экс-пары.

В пятницу, 4 апреля, актеры одновременно сообщили в социальных сетях о расставании. В сообщении говорилось, что они разошлись без измен и обид. Михаил Тройник после подтвердил, что теперь их с Пересильд связывает лишь дружба и работа.

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#работа
#новый год
#актеры
#отношения
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Александра Трусова и Макар Игнатов узнали пол будущего ребенка
Александра Трусова и Макар Игнатов ждут сына
04 апреля 2025, 19:44

Саша Трусова и Макар Игнатов (фото: Telegram @avtrusovaofficial)

Александра Трусова и Макар Игнатов ждут сына. Сегодня, 4 апреля, на гендер-пати влюбленные узнали пол будущего малыша, кадры публикует «Стархит» в Telegram-канале.
Надпись «У вас будет сын!» появилась на главном экране кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате в Москве. Будущие родители получают поздравления от семьи и друзей.




Напомним, фигуристы сыграли свадьбу 17 августа прошлого года. Помолвка состоялась за два месяца до этого — 17 июня. На турнире по фигурному катанию «Русский вызов» спортсмены сообщили, что ждут первенца.

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«Чтобы посмотрели мозги»: бывшая жена Паши Техника о его дальнейшем лечении
Карицкая заявила, что Паше Технику сделают энцефалограмму
04 апреля 2025, 19:09

Паша Техник (Фото: Instagram*/techniquepashalive)

Пережившему клиническую смерть рэперу Паше Технику (Павел Ивлев) сделают энцефалограмму, заявила его бывшая жена Ева Карицкая. Ее слова приводят Telegram-каналы.
«Сегодня наконец-то мы добились того, чтобы Паше завтра сделали энцефалограмму, чтобы посмотрели его мозги, рабочие они или нет, а так в принципе показатели его улучшились, потому что подключили питание», — сказала женщина.
По словам Карицкой, им рекомендуют «готовиться к худшему». Завтра аппарат покажет, стоит ли везти артиста в Бангкок, добавила Карицкая. В случае смерти Ивлева, медики предлагают его откачивать или же отключить от приборов.

«Но мы топим до последнего», — резюмировала Карицкая.
Пашу Техника госпитализировали в Таиланде 27 марта, у мужчины поражены легкие и повреждены почки, диагностированы пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность и другие проблемы.

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Знаменитый шеф-повар рассказал, как он ведет себя вне камер
Шеф-повар Константин Ивлев не считает себя подкаблучником
04 апреля 2025, 18:46

Константин Ивлев (Фото: Инстаграм* @ivlevchef)

Знаменитый шеф-повар Константин Ивлев признался, что вне съемок становится «плюшевым медведем». Об этом он рассказал в беседе с «Леди Mail».
По его словам, дома с супругой Валерией он предпочитает комфорт и спокойствие. Известный повар утверждает, что не является подкаблучником.

Он добавил, что любит и уважает свою жену, а также постоянно идет на компромиссы ради нее. Ивлев заключил, что старается уделять время семье, несмотря на плотный рабочий график.

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«Жизнь дорогая»: Никас Сафронов раскрыл свои среднемесячные расходы
Никас Сафронов в среднем в месяц тратит от трех и более миллионов рублей
04 апреля 2025, 18:08

Никас Сафронов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Художник Никас Сафронов в среднем тратит в месяц от трех и более миллионов рублей. Свои расходы он раскрыл в беседе с порталом URA.RU.
Сафронов, по его словам, помогает родственникам, платит коммуналку, временами помогает своим детям, а еще вкладывается в благотворительность, выплачивает сотрудникам зарплату и стипендии талантливым студентам.

«…Времена непростые и жизнь сегодня дорогая. Ну и для чего много копить? Нужно жить в моменте. Я продолжаю работать и зарабатывать: мои картины пользуются спросом в мире. У меня есть большие планы по проведению европейских выставок», — сказал художник.
Сафронов добавил, что давно создал финансовую подушку безопасности, но иногда что-то забирает из нее. Он надеется, что его выставки помогут вернуть русское искусство в Европу. Что касается личных расходов, Сафронов неприхотлив в еде: любит гречку, пельмени и жареную картошку. Самое большое счастье для него — быть кому-то нужным.

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