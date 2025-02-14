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«Замашки закоренелого женоненавистника!»: Айза-Лилуна Ай в ярости рассказала о поведении бывшего мужа

Айза-Лилуна Ай (фото: Telegram @aizalovesyou)

Айза-Лилуна Ай (фото: Telegram @aizalovesyou)

С утра пораньше Айза-Лилуна Ай разозлила поклонников, после чего вспыхнула сама. Поводом послужил её пост про ПМС.
Блогер написала, что у неё начался ПМС и связанный с ним повышенный аппетит. Своё состояние она назвала «голодными пмсными играми».

Однако поддержки от подписчиков она не дождалась. Одна из читательниц написала гневный комментарий, разозливший Айзу.



«Что за мода кричать об этом на каждом углу?», – агрессивно отреагировала подписчица.
Блогер в ответ заявила, что говорила, говорит и будет говорить о ПМС и прочих абсолютно естественных функциях женского организма. Она подчеркнула, что мы живём не в XIX веке, где эта тема считалась постыдной.

Айза отметила, что информирует об этом даже своих сыновей, чтобы в будущем они смогли правильно поддерживать своих жён в этот период. Также такой метод воспитания последовал после неуважительного отношения бывшего мужа Айзы к теме женских особенностей.

«У меня уже был такой муж, который считал, что ПМС – это выдумка женщин! И что женщины врут мужчинам! Старперские замашки закоренелого женоненавистника!», – написала блогер.
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#женщины
#отношения
#блогер
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#соцсети
#шоу-бизнес
«Молила дедушку помочь»: Внучка Олега Стриженова рассказала о тяжёлой болезни сына
Внучка Олега Стриженова Александра рассказала о тяжёлой болезни своего сына
14 февраля 2025, 10:21

Александра и Александр Стриженовы (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

После похорон легенды советского и российского кино Олега Стриженова его внучка Александра рассказала, что в их большой семье случилась ещё одна беда. Сдерживая слёзы, женщина сообщила, что её сын Алан сейчас находится в реанимации.
Многодетная мама в разговоре с изданием StarHit посетовала, что очень волнуется и переживает за своего мальчика, чего делать в её состоянии категорически не рекомендуется. Они с мужем Павлом ждут появления на свет уже седьмого ребёнка в их большой и дружной семье.

«Никому не желаю переживать болезни детей. Вижу, что пишете — как только состояние придет в норму, я все расскажу! Мы в хороших руках! Просим молиться — крещен как Артемий!», — написала Александра в своей социальной сети.

Её саму не пускают в больницу, врачи опасаются, что это только усилит переживания беременной мамы и это отрицательно скажется на здоровье ещё не появившегося на свет малыша. С сыном практически неотлучно находится отец. Внучка Стриженова с огромной любовью и уважением высказывается о своём супруге.

«О моем муже я сейчас даже говорить не буду — этот человек мой герой! Что он делает для Алана — это невероятно. Я просто не представляю, как бы я без него справилась…» — подчёркивает женщина.

Врачи пока даже не знают, что конкретно не так с маленьким Аланом/Артемием.

«Утром исключили менингит, но ребенок не ест уже шесть дней, постоянно спит, а врачи пока только исключают диагнозы. Вчера брали пункцию спинного мозга, делали КТ. Он на антибиотиках, но ему лучше не становится…» — делится Александра с подписчиками.

По словам не находящей себе места мамы, она сейчас испытывает двойные переживания: за Алана, находящегося в реанимации, и за ещё не родившегося малыша, которому болезнь и переживания матери явно не идут на пользу.

«Сейчас Паша с нашим мальчиком, а я гнию дома. Всю ночь молилась, дедушку просила помочь. Он всегда был сильным, честным, добрым и крепким в своей Вере, поможет и нам, его детям, внукам и правнукам», — сказала внучка Стриженова в заключение.

Александра крепко надеется на помощь своего великого деда даже после его смерти.

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Юрист Катя Гордон рассказала о компромате на Анну Седокову, который нашла её команда
14 февраля 2025, 10:08

Катя Гордон (фото: Instagram* @katyagordon)

Юрист Катя Гордон, к которой обратился отец погибшего баскетболиста Яниса Тиммы, сообщила, что дело о его смерти находится на дополнительной проверке у следователя. Адвокаты пришли к выводу, что бывший муж Анны Седоковой мог быть «убит» компроматом на неё.
По словам Гордон, Тимма узнал об изменах бывшей супруги, которую продолжал любить даже после развода. Близкие утверждают, что в конце жизни спортсмен был уверен в предательстве Седоковой и её изменах.

Друг Тиммы Гатис Линис сообщил, что впервые услышал о предательстве со стороны певицы от мамы друга.

«В октябре Янис гостил у мамы и поделился с ней, что Анна ему изменяет. Он сказал: «Аня меня позорит с футболистом по всей Москве». Мама Яниса мне об этом рассказала. Потом от друзей из Америки я узнал, что летом 2024 года в Майами Янис поймал Анну с другими мужиками», – рассказал мужчина.
Сама Седокова не комментировала такие подозрения. По её словам, она очень тяжело переживает гибель бывшего супруга. Долгое время после случившегося она не выходила на связь, а недавно вернулась в соцсети и показала фото в полный рост, на котором она чуть ли не в два раза худее, чем до смерти Тиммы.

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*запрещён в РФ
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У актрисы Людмилы Максаковой начались проблемы со зрением после падения со сцены
14 февраля 2025, 09:34

Людмила Максакова (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

У народной артистки РСФСР Людмилы Максаковой начались серьёзные проблемы со зрением. Это стало результатом падения со сцены, которое произошло ещё в декабре прошлого года.
Недавно мать скандально известной актрисы-иноагента Марии Максаковой-Игенберс* снова обратилась к медикам, сообщает телеграм-канал Mash. Она пожаловалась на размытое и искажённое зрение, причём как на правом, так и на левом глазу. Проблема наблюдается уже несколько месяцев, с тех самых пор, как 84-летняя народная артистка упала со сцены.

Тогда старшая Максакова несколько дней провела в офтальмологическом дневном стационаре. Ей даже пришлось перенести операцию по восстановлению положения хрусталика. Кроме того, артистку уже давно преследуют хронические проблемы со слухом и нарушения сердечной деятельности (аритмия).

Впрочем, директор Государственного академического театра им. Вахтангова, где много лет служит Людмила Максакова, Кирилл Крок заявил, что у нестареющей примы всё в порядке. Недавно она в составе труппы была на гастролях в Сарове, а сейчас уже снова в Москве.

Её дочь оперная певица и иноагент Мария Максакова Игенберс* в прошлом году стала фигурантом уголовного дела. Бывшему депутату Госдумы и экс-солистке Мариинского театра грозит до шести лет тюрьмы за интервью украинскому телеканалу.

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* Признана иноагентом в РФ
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«У меня три "вышки" и медаль. Зачем?!»: Калашникова жалеет о потраченном на образование времени
Модель и актриса Калашникова высказалась не в пользу получения образования
14 февраля 2025, 09:12

Анна Калашникова (Фото: ВКонтакте @annkalashnikova)

Известная российская модель, актриса, немного певица и светская львица Анна Калашникова прекрасно образована и начитана. Но сейчас она жалеет о времени, потраченном в молодости на учёбу.
Красавица часто мелькает в различных шоу, на красных дорожках различных светских и культурных мероприятий, в телепередачах, например, Андрея Малахова, но многие уже подзабыли, откуда она появилась и решительно все удивляются, как ей удаётся постоянно вращаться в самых звёздных кругах. В разговоре с очаровательной дамой издание StarHit сумело прояснить некоторые вопросы.

Калашникова любит блистать среди знаменитостей и не упускает случая сняться в откровенных нарядах, подчёркивающих её великолепную фигуру. Однако 40-летняя светская львица уверяет, что она — далеко не пустышка. На вопрос, какую книгу она прочитала за последнее время, Анна отреагировала неожиданно резко.

«Сберегательную, блин! Я столько всего читала за свою жизнь... Реально — перечитала, объелась! У меня три высших образования и золотая медаль в школе. И потратила шесть лет на один институт, три года — на другой, а потом ещё полтора года на учёбу за границей. И что?! Зачем всё это?», — недовольно ответила медийная персона.

Калашникову совсем не радует полученное ей многостороннее образование. Она считает, что годы учёбы лучше было потратить на зарабатывание денег, к которым женщина отнюдь не равнодушна, чего и не скрывает.

«Посмотрите, 14-летние блогеры — уже миллионеры! А я в свои 14-15 лет получала золотую медаль и красный диплом. А "Роллс-Ройса" у меня нет до сих пор! Я жду свой золотой "Роллс-Ройс" и миллиард российских рублей!», — сокрушается актриса.

Хороший приятель Анны Прохор Шаляпин удивился её словам. Он напомнил, что у неё есть новенький «Бентли» дурацкого розового цвета и апартаменты в элитном жилом комплексе «Алые паруса».

«Много, кто в твоем родном Пятигорске имеет „Бентли“? Надо благодарить Бога за то, что он нам дает. Кто из Волгограда сейчас известный? Я, Ира Дубцова и Александра Пахмутова», — сказал любитель дам бальзаковского возраста.

Но Калашникова не согласна с Прохором. Она не унимается и стоит на своём, утверждая, что время можно тратить только на отношения с состоятельными мужчинами.

«О чем жалею в жизни? Что потратила очень много времени на образование. Очень жалею! <…> Затем все мои отношения приносили только достаток и успех. Все мои бывшие о-о-очень богатые!» — заключила светская львица.

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#шоу
#апартаменты
#актриса
#отношения
#диплом
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«Жду золотой Rolls-Royce!» — певица Калашникова жалеет о своем потраченном времени на образование
Певица Калашникова заявила, что жалеет потраченного времени на учебу
14 февраля 2025, 06:03

Анна Калашникова (Фото: «ВК»/Анна Калашникова)

Певица Анна Калашникова в YouTube-шоу заявила, что жалеет своего потраченного времени на учебу. Об этом сообщает 5-tv.ru.
«Золотая медаль, три высших образования — и что? Rolls-Royce у меня еще нет! Я жду свой золотой Rolls-Royce и миллиард российских рублей!», — заявила певица.

По словам Анны, она всю жизнь много читала, а на ее счету три высших образованиях. В общей сложности она потратила на обучение семь с половиной лет, полтора года из которых артистка провела на учебе за границей.

Свое негодование Калашникова объяснила популярностью и заработком молодых блогеров, которые в подростковом возрасте имеют состояние в миллионы и миллиарды. В связи с этим Анна назвала потраченные ею годы на обучение пустой тратой времени. По ее мнению, лучше всего молодость посвятить зарабатыванию денег.

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#певица
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#шоу-бизнес
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