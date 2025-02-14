«Замашки закоренелого женоненавистника!»: Айза-Лилуна Ай в ярости рассказала о поведении бывшего мужа

Айза-Лилуна Ай (фото: Telegram @aizalovesyou)
С утра пораньше Айза-Лилуна Ай разозлила поклонников, после чего вспыхнула сама. Поводом послужил её пост про ПМС.
Блогер написала, что у неё начался ПМС и связанный с ним повышенный аппетит. Своё состояние она назвала «голодными пмсными играми».
Однако поддержки от подписчиков она не дождалась. Одна из читательниц написала гневный комментарий, разозливший Айзу.
Айза отметила, что информирует об этом даже своих сыновей, чтобы в будущем они смогли правильно поддерживать своих жён в этот период. Также такой метод воспитания последовал после неуважительного отношения бывшего мужа Айзы к теме женских особенностей.
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Однако поддержки от подписчиков она не дождалась. Одна из читательниц написала гневный комментарий, разозливший Айзу.
«Что за мода кричать об этом на каждом углу?», – агрессивно отреагировала подписчица.Блогер в ответ заявила, что говорила, говорит и будет говорить о ПМС и прочих абсолютно естественных функциях женского организма. Она подчеркнула, что мы живём не в XIX веке, где эта тема считалась постыдной.
Айза отметила, что информирует об этом даже своих сыновей, чтобы в будущем они смогли правильно поддерживать своих жён в этот период. Также такой метод воспитания последовал после неуважительного отношения бывшего мужа Айзы к теме женских особенностей.
«У меня уже был такой муж, который считал, что ПМС – это выдумка женщин! И что женщины врут мужчинам! Старперские замашки закоренелого женоненавистника!», – написала блогер.Читайте также:
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Анастасия Чинкова