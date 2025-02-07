«Режет душу на куски»: Айза сравнила Егора Крида с бывшим мужем

Айза (Фото: instagram*/aizalovesam)
Рэп-исполнительница Айза сочувствует девушкам, побывавшим в абьюзивных отношениях. Таким образом она прокомментировала слова модели Дианы Мелисон о том, что певец Егор Крид изменял ей.
«Не знаю, правда ли это про Егора Крида... Но каждое их слово мне прямо режет душу на куски. У меня были отношения с абьюзером-нарциссом. И там постоянно мне говорили про внешний вид. Что я похожа на краковскую колбасу. А у меня даже месяц после родов не прошел. Мне говорили, что всё, что я делаю, — это дерьмо собачье, и что я тупая, страшная и так далее. Поэтому слезы этих красивых девушек я понимаю и обнимаю их всем сердцем», — прокомментировала Айза в своем Telegram-канале.Сам Крид заявлял о своей готовности создать семью. Два месяца исполнитель встречался с коллегой по цеху Нюшей, однако отношения прекратились.
Айза же была замужем дважды. У нее есть сын Сэм от Гуфа (Алексей Долматов) и Элвис от серфера Дмитрия Анохина.
Ранее певец Ярослав Дронов (SHAMAN) рассказывал, что ему сейчас необходимо.
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