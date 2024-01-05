После скандала с «Россией 1» телеведущая Лера Кудрявцева покинула страну

Фото: РИА Новост/ Рамиль Ситдиков
В социальных сетях активно обсуждают скандальную ситуацию, которая произошла с известной телеведущей Лерой Кудрявцевой. Из-за неприятных последствий Кудрявцева решила покинуть страну. О деталях ситуации сообщает «Утро.ру».
Отмечается, что недавно телеведущую лишили телеэфира на федеральном канале «Россия 1». По информации источника, это произошло из-за новой композиции «Дамы за 30», которую Кудрявцева исполняет вместе с адвокатом Катей Гордон. При этом песня не прозвучала в ранее прошедшей «Песне года».
Однако остается неизвестным, какую страну выбрала ведущая, и как скоро она вернется в Россию.
Читайте также:
Появление в «Песне года» Орбакайте и Варум обернулось скандалом
В новогоднем эфире Первого канала прозвучала песня на украинском языке
Названа причина блокировки сайта Киркорова
«Скандальная ситуация не успела отгреметь, как телеведущая уже улетела из России. В социальных сетях Кудрявцева опубликовала кадр из жаркой страны, куда отправилась вместе со своей дочерью Машей», — пишет «Утро.ру».
Читайте также:
Появление в «Песне года» Орбакайте и Варум обернулось скандалом
В новогоднем эфире Первого канала прозвучала песня на украинском языке
Названа причина блокировки сайта Киркорова
Екатерина Коршунова