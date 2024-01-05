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После скандала с «Россией 1» телеведущая Лера Кудрявцева покинула страну

05 января 2024, 12:08
Фото: РИА Новост/ Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новост/ Рамиль Ситдиков

В социальных сетях активно обсуждают скандальную ситуацию, которая произошла с известной телеведущей Лерой Кудрявцевой. Из-за неприятных последствий Кудрявцева решила покинуть страну. О деталях ситуации сообщает «Утро.ру».
Отмечается, что недавно телеведущую лишили телеэфира на федеральном канале «Россия 1». По информации источника, это произошло из-за новой композиции «Дамы за 30», которую Кудрявцева исполняет вместе с адвокатом Катей Гордон. При этом песня не прозвучала в ранее прошедшей «Песне года».

«Скандальная ситуация не успела отгреметь, как телеведущая уже улетела из России. В социальных сетях Кудрявцева опубликовала кадр из жаркой страны, куда отправилась вместе со своей дочерью Машей», — пишет «Утро.ру».

Однако остается неизвестным, какую страну выбрала ведущая, и как скоро она вернется в Россию.

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#россия
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Бритни Спирс пообещала больше никогда не возвращаться в музыку
05 января 2024, 02:54

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Американская поп-звезда Бритни Спирс опровергла слухи о своём грядущем альбоме и заявила, что больше не вернется в музыкальную индустрию, но будет писать песни для других артистов. Об этом сообщает издание «Афиша» со ссылкой на соцсети исполнительницы.
«Все проясню: большинство новостей — это мусор!!! Вокруг говорят, что я обращаюсь к случайным людям и пишу новый альбом… Я никогда не вернусь в музыкальную индустрию!!! <...> За последние два года я написала более 20 песен для других людей!!! Я — гострайтер, и мне это очень нравится!!!», — отметила Спирс (орфография сохранена).

Ранее газета The US Sun и издание Page Six сообщали, что предложения написать песни для альбома-возвращения артистки получили Charli XCX и Джулия Майклс.

Исполнительница уже обещала держаться подальше от индустрии и объяснила свой уход из музыки тем, что это ее способ сказать «Пошли вы». Последний на сегодняшний день студийный альбом Спирс, "Glory", вышел ещё в 2016 году и был продан тиражом в 157 тысяч копий в первую же неделю.

16 августа 2023 года появилась новость о разводе Бритни Спирс и её супруга Сэма Асгари. По слухам, Спирс изменяла мужу.

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#музыка
#певица
#соцсети
#шоу-бизнес
#сша
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Стало известно, куда сбежит Ивлеева из России
Ивлеева собирается сбежать из России в ОАЭ
04 января 2024, 16:48

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Устроившая скандальную «голую вечеринку» Анастасия Ивлеева решила покинуть Россию. Издание «Утро.ру» выяснило, куда сбежит блогер.
На фоне конфликта с вечеринкой от Ивлеевой отвернулись не только друзья в шоу-бизнесе, но и работодатели. Так, несколько крупных рекламных агентств разорвали с ней контракты. В частности, Ивлеева пропала из рекламы сотового оператора МТС, где она часто появлялась в паре с актёром Дмитрием Нагиевым.

По сообщениям её знакомых, девушка тяжело переживает случившееся. Из-за сильного стресса она резко сбросила вес. У неё подозревают нервную анорексию, поскольку на весах появляется слишком маленькое число – 45 килограмм при росте в 174 см.

В настоящее время неизвестно, где находится Ивлеева, поскольку после видео с извинениями она больше не выходила на связь с поклонниками. Ряд источников утверждает, что блогер намеревается бежать из страны в ОАЭ. Там она будет находится до тех пор, пока в России не утихнет шумиха вокруг скандала с вечеринкой.

«Утро.ру» отмечает, что в Эмиратах сейчас проживает большое количество российских знаменитостей, с которыми некогда общалась Ивлеева, поэтому девушка не останется одна после переезда.

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#шоу-бизнес
#скандал
#россия
#блогер
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Юрий Лоза высмеял тексты песен Билана и Долиной
03 января 2024, 17:26

Фото: istockphoto/76cfc62a_271

Певец и композитор Юрий Лоза на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена) признался, что его рассмешили тексты песен отечественных артистов, которые выступали на «Песне года».
«Я нашел себе новое развлечение — параллельно читать в интернете тексты, которые звучали 2 дня подряд на «Песне года». Для любого человека, знакомого с русским языком и литературой, это вполне сойдет за юмор. Вот только неясно — а как певцы и певуньи намереваются убедить своих поклонников, что понимают смысл, когда поют вот это», —написал в своём блоге Лоза.
В качестве примеров музыкант привел тексты песен Димы Билана, Ларисы Долиной, Кристины Орбакайте, а также Mia Boyka, Николая Баскова, Сергея Лазарева.

Ранее Лоза говорил, что новогодние шоу могут только испортить настроение. По его мнению, времена, когда подобные концерты могли подарить новые хорошие песни и фильмы, остались в далёком прошлом.

«Смотреть на потуги сегодняшних хозяев телевизионного вещания, неумело пытающихся создать нам веселый праздник — только портить себе настроение», — высказал своё мнение Юрий Лоза.
Ранее Отар Кушанашвили в своей программе «Каково?!» вспомнил, как был гостем программы Анастасии Ивлеевой.

Шоумен Отар Кушанашвили прокомментировал скандальную вечеринку Ивлеевой.«СтарХит» пишет, что «голая вечеринка» Ивлеевой наделала шума в СМИ. Её гостям и самой хозяйке вечера пришлось записать видеоролики с извинениями.

«Ивлеева прекрасно понимает, что делает. Я гостил у неё. Более циничного и прагматичного существа в юбке я не видел. Она знала, что это не арт-выставка», — прокомментировал происходящее Отар Кушанашвили.
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#шоу
#шоу-бизнес
#звёзды
#артист
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Винокур прокомментировал данные о судебном иске против его фонда
Артист Винокур не знает об иске против своего фонда из-за неуплаты за отопление
03 января 2024, 15:32

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Российский артист Владимир Винокур в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал судебный иск Московской объединённой энергетической компании против его культурного фонда в связи с неуплатой счётов за отопление.
Собеседник издания подчеркнул, что ничего не знает о предъявленном иске, поскольку такими вопросами в его фонде занимаются другие люди.

Ранее в этот день Telegram-канал SHOT сообщил, что Московская объединённая энергетическая компания подала иск в суд в отношении фонда Владимира Винокура. Он обвиняется в неуплате 501 тысячи рублей за отопление в период с 2020 по 2023 год.

Из данных открытых источников известно, что культурный фонд Владимира Винокура, основанный в ноябре 2010 года, занимается организацией развлекательных мероприятий, а также творческой деятельность.

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#суд
#артист
#долги
#отопление
#компании
#фонд
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Директор Киркорова рассказал о смене гендиректора компании певца
Максим Ситник: компания Киркорова давно приняла решение о смере гендиректора
03 января 2024, 15:15

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Решение о смене генерального директора компании «Филипп Киркоров Продакшн» было принято в связи с отъездом Артёма Кияшко. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал директор Филиппа Киркирова Максим Ситник.
Он подчеркнул, что соответствующее решение было принято ещё давно, однако продолжительное время были затруднения с поиском новой кандидатуры.

Собеседник «Газеты.Ru» рассказал, что бывший гендиректор Артём Кияшко решил сменить деятельность. Однако на вопросы о том, чем он занимается сейчас и как долго планирует это делать Ситник не ответил.

Изданию удалось выяснить, что по данным ЮГРЛ в настоящее время гендиректором компании числится Владимир Пономарёв.

ООО «Филипп Киркоров Продакшн» уже на протяжении 10 лет занимается деятельностью в сфере исполнительских искусств. Согласно данным из открытых источников, основным заказчиком организации является петербургский «БКЗ «Октябрьский».

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#компании
#киркоров
#бизнес
#шоу-бизнес
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«Мне открыли глаза»: Киркоров заявил о появлении врагов
Певец Филипп Киркоров заявил, что у него немерено врагов
02 января 2024, 03:35

Фото: istockphoto/carloscastilla

В своем новогоднем поздравлении, опубликованном в Instagram*, Филипп Киркоров поделился мыслями о прошедшем годе, отметив, что он расставил все на свои места и помог понять, кто стоит на какой стороне.
Певец выразил благодарность за многочисленных друзей и признал, что у него также имеется немало врагов.

Он отметил, что жизнь становится менее предсказуемой и интересной благодаря разнообразию опытов и событий, подчеркнув, что «мы начинаем ценить простые вещи», когда сталкиваемся с житейскими реалиями.

Ранее Филипп Киркоров извинился публично за участие в скандальной вечеринке у Анастасии Ивлеевой через социальную сеть «ВКонтакте», утверждая, что присутствовал на мероприятии всего лишь пять минут.

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*соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
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#киркоров
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Жора Крыжовников сделал намек на второй сезон «Слова пацана»
01 января 2024, 11:54

Фото: istockphoto/Darwin Brandis

Жора Крыжовников намекнул поклонникам сериала, что шоураннеры начали обсуждать второй сезон «Слово пацана».
Режиссер Жора Крыжовников сделал намек, что шоураннеры сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» говорят о втором сезоне проекта. Об этом он сообщил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сценарист Андрей Золотарев рассказывает, как бы он написал второй сезон», — такую подпись Крыжовников под совместным снимком.
Ранее Андрей Золотарев говорил, что историй героев сериала хватит на два сезона. По словам сценариста, сериал рассказывает историю о том, что зло всегда возвращается злом.

Премьера сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова состоялась в декабре. Проект стал главным культурным событием конца 2023 года в стране.

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Кушанашвили о Ивлеевой: «Более циничного существа в юбке я не видел»
31 декабря 2023, 13:45

Фото: istockphoto/gpetric

Отар Кушанашвили в своей программе «Каково?!» вспомнил, как был гостем программы Анастасии Ивлеевой.
Шоумен Отар Кушанашвили прокомментировал скандальную вечеринку Ивлеевой.

«СтарХит» пишет, что «голая вечеринка» Ивлеевой наделала шума в СМИ. Её гостям и самой хозяйке вечера пришлось записать видеоролики с извинениями.

«Ивлеева — из простой семьи, она ролевая модель для девчонок из Воркуты, Комсомольска-на-Амуре и других городов. Ивлеева прекрасно понимает, что делает. Я гостил у неё. Более циничного и прагматичного существа в юбке я не видел. Она знала, что это не арт-выставка», — прокомментировал происходящее Отар Кушанашвили.
Также он высмеял и Лолиту, которая говорила, что собиралась на арт-выставку.

«Туда именно так у нас и ходят!» — с иронией сказал Кушанашвили.
«Про Филиппа я скажу отдельно. Несколько слов про его способность мимикрировать: это всем хамелеонам хамелеон»,-прокомментировал извинение Киркорова за участие в вечеринке Кушанашвили.
Журналист добавил, что российские знаменитости предпринимают попытки копировать стиль жизни Мадонны, Элтона Джона и других западных звезд.

«Они не понимают и забывают, что мы живем в России, которая не любит, когда люди щеголяют богатством», —сказал Отар Кушанашвили в итоговом выпуске YouTube-шоу «Каково?!».
Ранее сообщалось, что выступления народного артиста РФ Филиппа Киркорова и певицы Лолиты отменили в рамках «Зимнего Show», запланированного на 1 января 2024 года. Их место займут Люся Чеботина, Хабиб и Burito, сообщили на сайте Live Арены, где организовано мероприятие.

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#шоу-бизнес
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Киркорова и Лолиту вырежут из новогодних эфиров ВГТРК и «Первого канала»
31 декабря 2023, 10:48

Фото: istockphoto/carloscastilla

Артистов Филиппа Киркорова и Лолиту уберут из новогодних эфиров холдинга ВГТРК и «Первого канала».
Такое решение принято из-за их участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Также их экранное время решено сократить на телеканалах ТНТ и НТВ.

«Государственный холдинг ВГТРК и окологосударственный «Первый канал» решили убрать из эфиров особо отличившихся на вечеринке Киркорова и Лолиту», —сообщает «Комсомольская правда».
В эфире телеканала НТВ Киркоров и Лолита останутся, но только в программах, где их не получится заменить, а именно в «Маске» и «Суперстар». При этом их экранное время сократят. На такие меры пойдёт и ТНТ.

Ранее сообщалось, что Киркоров погасил все долги на фоне скандала с «голой вечеринкой». Певец Филипп Киркоров выплатил около 12,3 млн рублей долгов. SHOT пишет, что Киркоров заплатил земельный, имущественный, транспортный налоги, а также начисления по УСН.

Задолженность по налогу на имущество у Филиппа Киркорова оценивался в 7,3 млн рублей, по транспортному налогу артист задолжал 253 тысячи рублей, а по земельному налогу — 371 тысяч рублей, по УНС долг оценивался в более 4 млн.

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Стало известно, кто из приглашённых не пришёл на вечеринку Ивлеевой в Mutabor
#шоу-бизнес
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