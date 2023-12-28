Названа причина блокировки сайта Киркорова

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Блокировка официального сайта певца Филиппа Киркорова была технической. Об этом сообщили в компании «Спринтхост».
В компании отметили, что в скором времени сайт должен снова работать. По информации РБК, блокировка сайта при нынешних обстоятельствах являются «невероятным стечением обстоятельств».
Ранее сообщалось, что официальный сайт Народного артиста России Филиппа Киркорова оказался заблокированным вчера, 27 декабря. При переходе на него можно увидеть надпись «Пожалуйста, зайдите позднее».
Напомним, неприятности у популярных российских звёзд начались после 21 декабря, когда многие из них решили посетить вечеринку, организованную популярной российской блогершей Настей Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор».
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Ранее сообщалось, что официальный сайт Народного артиста России Филиппа Киркорова оказался заблокированным вчера, 27 декабря. При переходе на него можно увидеть надпись «Пожалуйста, зайдите позднее».
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Екатерина Коршунова