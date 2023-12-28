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Названа причина блокировки сайта Киркорова

«Спринтхост» объяснил блокировку сайта Киркорова технической ошибкой
28 декабря 2023, 11:29
Фото: iStock/PUGUN SJ

Фото: iStock/PUGUN SJ

Блокировка официального сайта певца Филиппа Киркорова была технической. Об этом сообщили в компании «Спринтхост».
В компании отметили, что в скором времени сайт должен снова работать. По информации РБК, блокировка сайта при нынешних обстоятельствах являются «невероятным стечением обстоятельств».

Ранее сообщалось, что официальный сайт Народного артиста России Филиппа Киркорова оказался заблокированным вчера, 27 декабря. При переходе на него можно увидеть надпись «Пожалуйста, зайдите позднее».


Напомним, неприятности у популярных российских звёзд начались после 21 декабря, когда многие из них решили посетить вечеринку, организованную популярной российской блогершей Настей Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор».

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«Известия» перечислили последствия «голой вечеринки» для российских звёзд
28 декабря 2023, 11:41

Фото: istockphoto/alexkoral

Журналисты перечислили последствия для деятелей шоу-бизнеса после «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Звёзды теряют доходы и контракты.
«Известия» сообщают, что после «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой 20 декабря в московском клубе «Мутабор» в обществе разгорелись споры о проведении таких мероприятий во время СВО.

Среди приглашенных на вечеринку были такие представители шоу-бизнеса, как Лолита, Оксана Самойлова и Джиган, Дима Билан, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и многие другие.

Звёзды принесли свои извинения. Дима Билан, Филипп Киркоров, Анастасия Ивлеева и Ксения Собчак обратились к общественности. Но это, по всей видимости, не помогло.

Сразу после Almost Naked Party в отношении рэпера VACÍO начали административное производство по обвинению в пропаганде признанного в РФ экстремистским и запрещенного движения ЛГБТ.

Отменен концерт Лолиты в Барнауле, назначенный на 29 марта. Он должен был быть частью большого гастрольного тура, приуроченного к 60-летию артистки.

После скандала на афишах ремейка «Ивана Васильевича» вместо фото Киркорова разместили фото Павла Воли. Возможно, Киркорова вырежут и из праздничных телевизионных концертов. Выступление артиста отменили во МХАТе на корпоративе одной из крупных компаний.

Анастасию Ивлееву после вечеринки начала проверять налоговая служба. Также с блогером расторгли рекламные контракты.

СМИ пишут об отмене корпоративов певицы Анна Asti, которая выступала на вечеринке. А певицу Глюкозу продюсер Максим Фадеев хочет лишить права использовать творческий псевдоним.

Ранее отец блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой прокомментировал скандал, который вызвала вечеринка в ночном клубе «Мутабор». Мужчина попросил прекратить травлю дочери. При этом родственники давно не общаются.

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Канделаки подтвердила пересъёмку финала фильма с Киркоровым

Агутин опроверг новость об отказе выступать на одной сцене с SHAMAN
#шоу-бизнес
#общество
#блогер
#певец
#скандал
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Агутин опроверг новость об отказе выступать на одной сцене с SHAMAN
28 декабря 2023, 11:24

Фото: istockphoto/arloscastilla

На официальном сайте Леонида Агутина разместили опровержение слухов о том, что певец якобы отказался выступать вместе с SHAMAN на «Песне года».
«На самом деле, съемки концерта «Песня года» проходили в течение нескольких дней. Леонид Агутин и певец Ярослав Дронов (SHAMAN) принимали участие в съемках в разные дни. В совместной песне «Песня остаëтся с человеком» с Филиппом Киркоровым, Полиной Гагариной, певицей Валерией, SHAMAN и другими артистами Леонид Агутин участие не принимал», —сказано в опровержении.
Сообщается, что Агутин и не должен был выступать вместе с Валерией, Киркоровым, SHAMAN и другими артистами.

Также опровергнута цитата, которую приписывают Агутину:

«Петь с ним [с SHAMAN] — это словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой», —в сообщении сказано, что певец этих слов никогда не произносил.
Сообщалось, что певец и композитор Леонид Агутин перенес срочную операцию после того, как врачи обнаружили «блуждающий тромб». По словам музыканта, операция прошла успешно. Он также отметил, что ему пообещали недолгое пребывание в больнице.

Напомним, 8 декабря стало известно, что Леонида Агутина экстренно госпитализировали в Москве. 55-летний Агутин пожаловался на сильные боли в ноге. При осмотре медики выяснили, что у мужчины тромбоз глубоких вен. Теперь ему предстоит длительное лечение и восстановление.


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#певец
#шоу-бизнес
#новости
#концерт
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Певица Хлебникова стала инвалидом из-за хрупкости костей
28 декабря 2023, 09:30

Фото: istockphoto/Tharakorn

Певица Марина Хлебникова передвигается с большим трудом.
SHOT пишет, что певица регулярно обращается к ревматологу, жалуясь на боли в суставах. Выяснилось, что у Хлебниковой ревматоидный артрит. Артистка стала инвалидом третьей группы и с нового года будет получать льготы.

В данный момент певица переживает вторую стадию болезни. Она характеризуется изменениями в суставах: эрозии в костях запястий и локтей. У Марины Хлебниковой диагностирован смешанный остеопороз тяжёлого течения с патологическими переломами.

Врачи просят артистку быть аккуратнее. Существует риск перелома шейки бедра. Он равен примерно 66%. Артистке прописана диета, богатая кальцием, лечебная физкультура, физиотерапия и лечение.

Ранее сообщалось, что Хлебниковой диагностировали серьёзные проблемы с сердцем. У неё обнаружили аритмию и ишемическую болезнь. Возможно, это связано с тем, что певица выкуривает одну - две пачки сигарет в день.

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#шоу-бизнес
#здоровье
#новости
#певица
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Канделаки подтвердила пересъёмку финала фильма с Киркоровым
28 декабря 2023, 08:29

Фото: istockphoto/batuhan toker

Гендиректор ТНТ Тина Канделаки объяснила, что финал фильма «Иван Васильевич меняет все» переснимут.
Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

По словам Канделаки, пересъемка требуется для того, чтобы сделать фильм более острым и интересным.

Известно, что в фильме сыграл артист Филипп Киркоров. Он исполнил роль Петра Первого.

«Да, это правда мы переснимаем ряд сцен в фильме «Иван Васильевич меняет все», для того, чтобы сделать фильм интереснее, острее, провокативнее, но и конечно же победить в конкурентную ночь», —написала Канделаки.
Ранее сообщалось, что Киркорова убрали с афиши фильма из-за скандала, вызванного вечеринкой блогера Ивлеевой.

Также сообщалось, что сцены с Киркоровым планируют исключить из всех новогодних шоу. При этом заменить певца в новогоднем выпуске шоу «Маска» трудно: Киркоров является одним из членов жюри.

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#шоу-бизнес
#новости
#фильм
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Официальный сайт Филиппа Киркорова заблокирован
27 декабря 2023, 21:55

Фото: iStock/PUGUN SJ

В России заблокировали официальный сайт Филиппа Киркорова.
Официальный сайт Народного артиста России оказался заблокированным. Сейчас при переходе на него можно увидеть надпись «Пожалуйста, зайдите позднее».

Неприятности у самых ярких российских звёзд начались после 21 декабря, когда многие из них решили посетить вечеринку, организованную популярной российской блогершей Настей Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор». СМИ быстро окрестили мероприятие «голой вечеринкой», поскольку знаменитости появились на ней практически обнажёнными.

Череда отмен и запретов, обрушившихся на звёзд, не заставила себя ждать. Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев предложил вырезать всех засветившихся на празднике из эфира телеканалов, Хамовнический суд Москвы одобрил коллективный иск к Ивлеевой на сумму в один миллиард рублей, а самому Киркорову пришлось записывать видео с извинениями и заявлять, что на вечеринке он оказался случайно.

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#сайт
#праздник
#звёзды
#артист
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Физиономист Воеводин подтвердил искренность извинений Ивлеевой
27 декабря 2023, 18:42

Фото: istockphoto.com/Anadmist

Эксперт-физиономист Олег Воеводин определил искренними извинения блогера Анастасии Ивлеевой за «голую» вечеринку по положению её головы и выражению лица.
«Это действительно искреннее видео, без подхалимства, без купюр, без прикрас. Здесь всё реально, искренне. Во-первых, если мы говорим о положении головы, то обратим внимание: практически половина лица смотрит в сторону правой руки — это показатель того, что она действительно раскаивается», — отметил в беседе с NEWS.ru Воеводин.

Положение губ блогера, по словам специалиста, говорит о её искренних переживаниях, а широко открытые глаза – об открытой позиции, отсутствии стремления что-либо утаить.

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#видео
#глаза
#шоу-бизнес
#эксперты
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Хореограф Папунаишвили женился и вновь стал папой
27 декабря 2023, 18:33

Фото: istockphoto/Kate_Maleva

Евгений Папунаишвили женился и стал отцом во второй раз.
9 месяцев назад у танцора родился сын Лукьян, пишет «СтарХит».

В 2020 году Евгений Папунаишвили расстался с первой женой Салимой Бижабер. Она родила ему дочь Софию. Развод получился скандальным: Бижабер обвинила хореографа в измене.

42-летний танцор решил прервать молчание и поделился хорошими новостями. Евгений Папунаишвили нашел новую любовь

«Знакомьтесь. Мою супругу зовут Галина. Я, как вы уже, наверное, поняли, перестал делиться личной жизнью, и это совершенно осознанный шаг. Счастье и правда любит тишину. Свадьба была семейной и очень теплой. И да, важное. У нас растет прекрасный малыш Лукьян. Наш Лука, Лукаша. Скоро ему будет уже 9 месяцев», —поделился новостями Евгений.
От других отношений у избранницы хореографа Галины тоже есть дочь.

«Моя дочь и дочь Гали, тоже София, очень счастливы, что у них теперь есть братик. Спасибо за внимание и прекрасного вам дня!» —сказал Папунаишвили своим поклонникам.
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#дети
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#новости
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Барецкий призвал Иншакова одуматься и не бороться с Ивлеевой
27 декабря 2023, 18:30

Фото: kremlin.ru

Российский шоумен Стас Барецкий обратился к каскадеру, актеру и продюсеру Александру Иншакову с тем, чтобы он перестал «бороться» с блогером телеведущей Анастасией Ивлеевой.
«Для меня он всегда был таким, знаете, мужчина-мужчина. Бодаться с девушкой, мне кажется, Иншакову совсем не подходит. Ладно какой-нибудь чудак, а тут Иншаков — каскадер. К сожалению, мир меняется. К Иншакову обращаюсь, чтобы он одумался, не стал, как говорится, гнобить девушку», — прокомментировал ситуацию в беседе с NEWS.ru Барецкий.

До этого продюсер Александр Иншаков заявлял о подготовке коллективного иска к Анастасии Ивлеевой, члены инициативной группы хотят взыскать с блогера 1 млрд рублей за «голую» вечеринку.

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#продюсер
#скандал
#шоу-бизнес
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Певица Цыганова упала в обморок после спектакля для детей из ДНР
27 декабря 2023, 17:37

Фото: istockphoto/sreeyashlohiya

Певицу Вику Цыганову пригласили выступить с речью после окончания постановки.
Mash пишет, что, как только артисты ушли с поклона, охрана объявила, что мероприятие закончено. Посетителей попросили выйти.

Тг-канал сообщает, что Цыганову такая оплошность и отсутствие шанса пообщаться с детьми потрясли. Она перенервничала и упала в обморок у Кремлёвского дворца.

Ранее отец Ивлеевой прокомментировал скандал вокруг дочери. Мужчина попросил прекратить травлю дочери. При этом родственники давно не общаются.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева записала видеообращение, где извинилась за «голую» вечеринку. После скандальной вечеринке в московском клубе «Мутабор» Ивлеева попросила дать ей «второй шанс», пишет «МК». Она надеется на то, что «Россия умеет прощать».

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#новости
#шоу-бизнес
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