После успеха фильма «Твое сердце будет разбито» певец Мартин надеется вернуться во вторую часть
Музыкант Мартин выразил желание вновь поработать над продолжением фильма «Твое сердце будет разбито», который стал настоящим кассовым хитом, собрав более 860 миллионов рублей. Об этом сообщает Popcake.
Артист уже написал саундтрек к первой части и теперь надеется повторить успех во втором фильме. По его словам, он с радостью согласится на участие, если продюсеры обратят внимание на его музыку. Мартин отметил, что активно получает поддержку от слушателей — пользователи соцсетей сами предлагают его треки в качестве саундтрека к продолжению.
Музыкант признался, что интерес к его творчеству заметно вырос: его композиции всё чаще используют в кино, а сам он регулярно проводит встречи с представителями индустрии. Для него это стало важным этапом в карьере и подтверждением востребованности.
Ожидается, что сиквел продолжит историю старшеклассницы Полины и загадочного Барса, а значит, у проекта есть все шансы снова привлечь внимание зрителей — в том числе благодаря музыкальному сопровождению.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России