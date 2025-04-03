Постаревший Игорь Николаев показал редкое фото с дочерью

Игорь Николаев (Фото: Telegram @igornikolaev_music)
Певец Игорь Николаев опубликовал на своей личной страничке в соцсети редкий фото с дочерью Вероникой и шокировал поклонников своим внешним видом.
В последнее время Николаев редко появляется на публике. Поклонники считают, что у певца есть некоторые проблемы со здоровьем. Однако он продолжает гастролировать с концертами, но больше ни на что силы не тратит.
Накануне артист опубликовал фотографию с девятилетней дочерью на фоне школы, где он запечатлен в кепке и темных очках. Некоторые подписчики решили, что так он пытался скрыться от посторонних глаз. При этом другие поклонники посчитали, что Николаев просто хотел казаться моложе.
Напомним, девочка учится в музыкальной школе при Московской консерватории имени П. И. Чайковского.
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*Запрещен в РФ
Накануне артист опубликовал фотографию с девятилетней дочерью на фоне школы, где он запечатлен в кепке и темных очках. Некоторые подписчики решили, что так он пытался скрыться от посторонних глаз. При этом другие поклонники посчитали, что Николаев просто хотел казаться моложе.
Игорь Николаев с дочерью (Фото: Instagram* igor_nikolaev_music)
Напомним, девочка учится в музыкальной школе при Московской консерватории имени П. И. Чайковского.
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Элина Позднякова