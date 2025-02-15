Николаев требует свыше миллиона рублей с продавцов за фразу «Выпьем за любовь»

Игорь Николаев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Певец Игорь Николаев требует свыше миллиона рублей за фразу из своей песни «Выпьем за любовь».
Как пишет SHOT, исполнитель за последнее время фигурировал уже в двух исках по защите интеллектуальных прав. Речь идет о суммах в 800 и 250 тысяч рублей. Известно, что в сети осуществляется продажа товаров со знаменитой фразой.
У певца есть права на указанную строчку, а также на фразу «Дельфин и русалка».
Ранее сообщалось, что Игорь Николаев купил себе новую квартиру в Арабских Эмиратах, продав как минимум одну квартиру в США. По разным данным, вторую недвижимость в Штатах Николаев мог подарить дочери или тоже продать.
Перед этим стало известно, как сейчас живет актер Алексей Макаров.
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У певца есть права на указанную строчку, а также на фразу «Дельфин и русалка».
Ранее сообщалось, что Игорь Николаев купил себе новую квартиру в Арабских Эмиратах, продав как минимум одну квартиру в США. По разным данным, вторую недвижимость в Штатах Николаев мог подарить дочери или тоже продать.
Перед этим стало известно, как сейчас живет актер Алексей Макаров.
Читайте также:
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Никита Кротов