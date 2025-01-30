Игорь Николаев купил новое жилье за рубежом

Игорь Николаев (Фото: соцсети)
Певец и композитор Игорь Николаев продал одну из квартир в США, поэтому теперь зимует в Дубае Арабских Эмиратов. Об этом пишет KP.RU, ссылаясь на коллегу Николаева по цеху Анну Калашникову.
«Игорь присмотрел недвижимость в Дубае. Я это знаю от своего риелтора, поскольку тоже недавно получила ключи от своей новой квартиры», — прокомментировала она.Информацию о покупке новой квартиры подтвердил в том числе и промоутер Сергей Лавров. Он подчеркнул, что элитная недвижимость в ОАЭ за год подорожала в среднем на три миллиона рублей.
По разным источникам, вторую квартиру в Майами Николаев тоже продал или же подарил своей дочке Юлии.
Перед этим сообщалось, какое видео опубликовала в соцсетях модель Мария Погребняк.
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