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Игорь Николаев купил новое жилье за рубежом

Николаев продал жилье в США и купил в ОАЭ
Игорь Николаев (Фото: соцсети)

Игорь Николаев (Фото: соцсети)

Певец и композитор Игорь Николаев продал одну из квартир в США, поэтому теперь зимует в Дубае Арабских Эмиратов. Об этом пишет KP.RU, ссылаясь на коллегу Николаева по цеху Анну Калашникову.
«Игорь присмотрел недвижимость в Дубае. Я это знаю от своего риелтора, поскольку тоже недавно получила ключи от своей новой квартиры», — прокомментировала она.
Информацию о покупке новой квартиры подтвердил в том числе и промоутер Сергей Лавров. Он подчеркнул, что элитная недвижимость в ОАЭ за год подорожала в среднем на три миллиона рублей.



По разным источникам, вторую квартиру в Майами Николаев тоже продал или же подарил своей дочке Юлии.

Перед этим сообщалось, какое видео опубликовала в соцсетях модель Мария Погребняк.

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Мария и Павел Погребняк опубликовали трогательное видео с 18-летним сыном
30 января 2025, 21:57

Мария Погребняк (Фото: соцсети)

Трогательные семейные видеокадры с 18-летним сыном Артемом продемонстрировали модель Мария Погребняк и ее экс-муж-футболист Павел. Запись опубликована в соцсети звезды подиума.
Пара развелась без скандалов в прошлом году после 17-летнего брачного союза. Расстались знаменитости без скандалов и в хороших отношениях. Накануне их отпрыск стал совершеннолетним.

В начале видео маленький ребенок, изображающий Артема, сидит между Павлом и Марией, а уже спустя считанные секунды семейство словно переносится в настоящее.

«Родители, очнитесь, мне вообще-то 18 уже!» — говорит звездный сын.
Затем семья уже в ресторане, где с ними их близкие и друзья.

Ранее сообщалось, что сказала Волочкова о многоженце Иване Сухове.

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«Оборванец и нищеброд»: Волочкова об Иване Сухове
Волочкова назвала Ивана Сухова, у которого 30 детей, оборванцем и нищебродом
30 января 2025, 21:34

Анастасия Волочкова (Фото: соцсети)

Экс-прима Большого Анастасия Волочкова высказалась об Иване Сухове, у которого 30 детей. Как пишет Starhit, балерина не понимает, что притягивает женщин к таким, как Сухов. У мужчины 12 возлюбленных.
«Вы хотите личное счастье, но при этом видите его в постели с другой женщиной. Изначально какие у вас были договоренности? Вас привлекло, что у него много детей. А не думали, хватит ли у него на всех времени и внимания? Сейчас есть богатые мужчины, у которых несколько жен — не понимаю, как они справляются. Но этим женщинам важно, что у спутника есть деньги. А здесь какой-то оборванец и нищеброд», — сказала Волочкова.
Российскую общественность всерьез волнует история Ивана Сухова. Мужчина считает, что он — хороший семьянин. Дочь Сухова Алиса Теплякова прославилась, поступив в МГУ в девятилетнем возрасте.

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Фельдшер Дарья Волокитина рассказала, как ее били в квартире во время вызова
30 января 2025, 20:06

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Фельдшер Дарья Волокитина рассказала о том, как ее удерживали в квартире и били, когда она приехала на осмотр ребенка. Подробностями девушка поделилась в программе Андрея Малахова. По словам Волокитиной, когда она приехала на вызов, у нее были с собой бахилы. Однако хозяйка Мария, со слов Дарьи, заявила, что надевать их не надо. При этом, когда медик хотела осмотреть пациента, мать ребенка начала словесно конфликтовать.
Волокитина в свою очередь включила камеру, попросив прекратить конфликт. Такой поворот еще больше раззадорил Марию. В итоге началась потасовка. Фельдшера повалили на пол и били по телу, держа за волосы.

Девушке удалось вырваться, поэтому она позвонила заведующей и полицейским. При этом Волокитину, с ее слов, выпустили из квартиры только через полчаса, когда она пописала отказ от осмотра ребенка.

«Вызвала ее с самого утра, днем после обеда только пришла в грязной обуви, после чего я спокойно попросила: «Наденьте бахилы». Я встала, дернула ее за руку, была на взводе и сказала, что сейчас ударю. Она же сама начала меня отталкивать и после ударилась об дверной косяк», — рассказала Мария свою версию случившегося.
Перед этим стало известно, что модель Юлия Власова общается с Джонни Деппом.

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Брухунова озаботилась поисками нового мужа вместо Петросяна
Татьяна Брухунова ищет нового мужа вместо «дряхлого» Петросяна
30 января 2025, 20:03

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян (Фото: соцсети)

35-летняя Татьяна Брухунова просматривает руководства по поиску богатых мужей. Некоторые пользователи сети посчитали, что Брухунова уже начала поиск состоятельного ухажера, ведь в текущем году Петросяну исполнится 80 лет.
Причиной подобных выводов стал тот факт, что Татьяна просматривает видео, в которых даются практические советы по знакомству и соблазнению состоятельных мужчин. Как сообщают пользователи, один из таких роликов супруга Петросяна лайкнула.

К удивлению общественности, сама Брухунова не стала вступать в конфликты со своими хейтерами.

Напомним, Петросян и Брухунова женаты уже пять лет. К молодой избраннице мужчина ушел от жены Елены Степаненко, с которой прожил в браке 33 года.

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Русская девушка Джонни Деппа вернулась на родину, но продолжает поддерживать с ним связь
Модель из Екатеринбурга Юлия Власова продолжает общаться с Джонни Деппом
30 января 2025, 19:03

Юлия Власова (Фото: соцсети)

В декабре 2024 года российская модель из Екатеринбурга Юлия Власова намекнула на расставание с Джонни Деппом и вернулась в Россию, однако сейчас заявила, что продолжает поддерживать связь с актером Голливуда.
В конце прошлого года пошли слухи, что Депп встречается с испанской моделью. При этом в разговоре с Super Юлия Власова ушла от ответа, какие отношения связывают ее с Джонни. Поклонники посчитали, что пара рассталась.

Тем не менее на вопрос подписчика в соцсети Власова ответила, что Деппа она видела пару месяцев назад и в ближайшее время планирует встретиться с ним вновь.

Спустя 2 года после развода с Эмбер Херд американского актера впервые поймали с новой девушкой. Его сфотографировали с блондинкой на выходе с вертолетной площадки в Лондоне. Ею оказалась россиянка Юлия Власова. Оказалось, что они давно знакомы, но свадьбы ждать не стоит. Они не используют ярлыки «парень-девушка».

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«Очень русский»: Актер Андрей Финягин раскрыл секрет популярности Юры Борисова
Актер Финягин: роль Борисова, номинированная на «Оскар», не самая выдающаяся
30 января 2025, 18:22

Юрий Борисов (Фото: соцсети)

Настоящий герой российского современного кинематографа — какой он?
«Русский герой — человек простой и настоящий. Который не пытается строить из себя неизвестно что. Что-то вот такое: простое, доброе, душевное, человеческое, выступающее за те ценности, которые интересны нам. Который не выглядит, извините за выражение, педиковато», — делился своими размышлениями в беседе с «Радио 1» российский актёр и телеведущий Оскар Кучера.

Он тогда еще не знал, что через несколько месяцев со всех российских и мировых площадок будет звучать «Юра Борисов», которого называют вторым Сергеем Бодровым. Многие утверждают, что суть Борисова в его простоте и близости к народу, в открытости души — широкой и русской.

Андрей Финягин (Фото: соцсети)

Актер театра и кино Андрей Финягин в беседе с «Радио 1» сообщил, что героев в российском кинематографе много, и Юра — один из них.

«История с "Оскаром" кардинально изменила ситуацию в восприятии людей. Мне кажется, что Юра очень талантливый и глубокий человек. Я как-то смотрел с ним интервью, и оно для меня было более показательно, чем многие его актерские работы. Мне кажется, что та роль, с которой он номинирован, не самая выдающаяся — просто так случилось. Юра — личность интересная и самобытная. Его успех не случаен», — поделился собеседник.

По его словам, любая премия — это политика, основанная на субъективности — особенно, когда дело касается искусства.

Юрий Борисов (Фото: скрин-шот из фильма «Анора»)

«Юра — человек ищущий, тонкий — и это здорово. Он для Запада ассоциируется как какой-то очень русский. Тут тоже должно совпасть», — прокомментировал Андрей Финягин.

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От стюардессы до звезды шоу-бизнеса: как Zivert стала певицей, почему уходила со сцены и скрывала возлюбленных
30 января 2025, 18:05

Певица Zivert (Фото: соцсети)

Юлия Зиверт — звезда отечественного шоу-бизнеса, которая в кратчайшие сроки обрела популярность. Она прошла долгий путь, прежде чем ее мечта осуществилась, а после триумфа певица едва не поплатилась здоровьем за оглушительный успех.
О том, как Zivert прославилась в России и какие слухи окутали ее биографию после звездного часа — в материале «Радио 1».

Биография


Юлия Зиверт (урождённая — Сытник) родилась 28 ноября 1990 года в Москве. После развода родителей, как и старшая сестра Диана, она взяла фамилию матери — Ирмы Зиверт.

Будущая звезда российской поп-музыки с детства была творческой личностью. Она посещала балетную студию, занималась в танцевальных кружках, любила моду и искусство. Маленькой Юле нравилось сочинять стихи и радовать своих родных домашними концертами.

Красиво петь и подбирать для своих выступлений наряды Юлия научилась у бабушки, которая тоже любила музыку. Стоит отметить, что семья Зиверт всегда поощряла увлечения девочки.

Работа стюардессой


После окончания школы девушка хотела отучиться на дизайнера, но в итоге ей пришлось бросить институт из-за финансовых проблем. Сперва Юлия занялась флористикой, а затем устроилась работать стюардессой. Привлекла Зиверт не только высокая зарплата, но и возможность общения. К тому же путешествовать будущая звезда полюбила еще в детские годы, когда родители брали ее с собой в командировки.

Певица Zivert (Фото: соцсети)

Через четыре года работы стюардессой Юля почувствовала себя одинокой и запертой в рамках графиков и дресс-кодов. Работа «элитной» стюардессой не была пределом мечтаний девушки, поэтому вскоре она уволилась.

Карьера певицы


В 2016 году Зиверт начала поиски педагога по вокалу. Это оказалось непросто, так как с ее необычной манерой исполнения никто не хотел работать. Спустя время девушка все-таки попала в студию Vocal Mix, где преподаватели сохранили стиль Юлии, но при этом поставили ей вокал. Тогда же Юлия стала победителем Всероссийского вокального конкурса. У нее тут же появились поклонники, которые ждали новых хитов от начинающей звезды.

Интернет-пользователи обратили внимание на исполнительницу после ролика на песню «Чак». Вскоре вокалистка опубликовала следующий трек, — «Анестезия» — после чего ей предложило сотрудничество «Первое музыкальное издательство», с которым работали Дима Билан, Ева Польна, Нюша и другие звезды поп-музыки.

2019 год стал триумфальным для Зиверт. Композиция Life взорвала музыкальные чарты страны.

«Life — мое состояние, состояние вдумчивых размышлений в одиночку, поэтому мы просто хотели попасть в огромный, кипящий, переливающийся миллионами огней незнакомый мегаполис и просто затеряться в нем. Я сутками бродила по этому странному городу», — писала Юлия в блоге.

Танцовщица Гоу-гоу


О прошлом певица всегда рассказывает лишь общими фразами, а о некоторых пунктах биографии и вовсе предпочитает не говорить. Несколько лет назад по сети разлетелись снимки, где 20-летняя девушка в откровенном наряде танцует в клубе go-go. Юлию «слив» не удивил. По ее словам, она крайне удивлена, как фотографии не всплыли раньше, ведь девушка не скрывала этот факт умышленно и даже сохранила подобные кадры в блоге.

Певица Zivert (Фото: соцсети)

«Меня это абсолютно никаким образом не унижает. Это был мой путь к мечте. Он начинался так и привел меня к тому, кем я являюсь сейчас. Работа в проекте „Империя“ у Леши Горобия — царствия ему небесного! — много чему меня научила. За что ему большое спасибо!» — пояснила исполнительница.

Личная жизнь


Личную жизнь артистка тщательно скрывает от фанатов. Как известно, у Юлии нет детей и замужем она не была.

В сети ходят слухи, что 10 лет назад исполнительница состояла в отношениях с диджеем Невским, настоящее имя которого Евгений Кушнир. Сама Зиверт предположительный роман не комментировала.

В разное время ей приписывали любовные отношения с певцами Егором Кридом и NILETTO. Однако исполнительница уверяла, что их связывают только дружба и совместное творчество. Примечательно, что симпатию Юлии выражал и рэпер Гуф. В интервью Ксении Собчак он рассказывал, что отправил девушке множество сообщений, но она оставила его знаки внимания без ответа.

Проблемы со здоровьем


Длительное время Юлия Зиверт продолжала выпускать хиты, записывала альбомы, давала концерты, а также сидела в жюри «ТАНЦЕВ» и «Голоса». Такие нагрузки не прошли для девушки даром: в 2023 году ей пришлось приостановить творческую деятельность из-за проблем со здоровьем.

Певица Zivert (Фото: соцсети)

В следующий раз Юля заявила о вынужденном перерыве в феврале прошлого года: концерты отменились до осени, а вот наставником в «Голосе» певица осталась. Сегодня артистка продолжает блистать на сцене и радовать фанатов своим творчеством.

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«Заставлял вспомнить, как хоронила близких, дал пощечину!»: Житинкин об издевательствах Кончаловского над актрисой
Житкин рассказал, как Кончаловский издевался над польской актрисой
30 января 2025, 17:34

Андрей Кончаловский (Фото: соцсети)

Российский режиссер, сценарист и продюсер Андрей Кончаловский использовал в своей работе жестокие методы, являющиеся преступлением против человечности. Об этом рассказал известный театральный режиссер, актер и сценарист Андрей Житинкин.
По его словам, Кончаловский легко может довести любого артиста до слез своими издевательствами. Он привел в пример историю польской актрисы Беаты Тышкевич.

«Всегда привожу в пример историю Андрона Кончаловского. Когда Беата Тышкевич, польская кинозвезда, не могла заплакать в кадре, он ей рассказывал какие-то страшные вещи, заставлял ее вспомнить, как она хоронила близких людей. Ну не может, и все. Он воспользовался запрещенным приемом: сказал, чтобы камера работала, и дал ей пощечину. У актрисы непроизвольно хлынули слезы, сняли потрясающий дубль», — рассказал Житинкин.

После этого, по его словам, Кончаловский «упал перед ней на колени», однако девушка отправилась в отель, собрала свои вещи и уехала из России навсегда. На тот момент уже картина была снята до конца.

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Роман Мизулиной и Shamanа, тайный визит Меладзе, обвинения Седоковой в смерти Яниса: топ-9 громких скандалов января
30 января 2025, 17:27

Екатерина Мизулина и Shaman (фото: телеграмм-канал Мизулиной)

В конце 2024 и начале 2025 года российский шоу-бизнес был полон громких скандалов, которые привлекли внимание широкой аудитории. От юридических проблем и политических заявлений до личных конфликтов. «Радио 1» расскажет самые обсуждаемые события, которые потрясли мир отечественного шоу-бизнеса.

Мизулина и Shaman перестали скрывать чувства


Отношения певца Ярослава Дронова и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной стали предметом обсуждения еще летом 2023 года, после того как они вместе поехали на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. С тех пор Мизулина начала появляться на концертах певца, а он не скупился ей на букеты.

В сентябре 2024 года Ярослав сообщил, что развёлся, а уже 24 января Дронова и Мизулину заметили на свидании в ресторане La Bottega Siciliana. За ужином они явно не сдерживали своих эмоций — весело беседовали и заигрывали друг с другом.

Екатерина Мизулина и Shaman (фото: телеграмм-канал Мизулиной)

Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию


Валерий Меладзе тайно прилетел в Москву, чтобы почтить память своего отца, который ушел из жизни год назад.

Поездка на Митинское кладбище проходила в строгой секретности. Певец передвигался по городу в тонированном Mercedes в сопровождении охраны.

Перед тем как подойти к могиле, Меладзе несколько минут оставался в машине, ожидая, пока его сопровождение осмотрит территорию. Лишь после этого он направился к месту захоронения.

Певец Валерий Меладзе (фото: социальные сети)

Натан изменил жене с Лерчек


В конце 2024 года весь интернет следил за ситуацией с рэпером Натаном, его женой Анастасией и блогером Лерчек. Всё началось на шоу «Звезды в джунглях», где Натан и Лерчек не скрывали свою симпатию друг к другу. Камеры засняли не только их романтичные разговоры и флирт, но и поцелуи в кустах, что сразу привлекло внимание зрителей.

Натан объяснил своё поведение тем, что на тот момент его отношения с женой были на грани разрыва, и он уже не надеялся на их восстановление.

«Был немного разбит в своей личной жизни. Если бы не на острове, то отрывался бы здесь, в Москве. Этого бы не видела вся страна. Когда полетел на остров, уже понимал, что вернуть жену у меня очень мало шансов. Потому позволил себе просто уйти в отрыв», — рассказал певец в интервью на «Новом Радио».

По словам Натана, днём он проходил испытания на шоу, а ночью пытался расслабиться, иногда с помощью алкоголя и внимания со стороны Лерчек.

Рэпер Натан (фото: социальные сети)

Несмотря на всё это, Натан утверждает, что между ним и блогером не было ничего серьёзного — только лёгкий флирт.

После завершения проекта Натан прекратил общение с Лерчек и захотел помириться с женой.

Моргенштерна* объявили в розыск


Моргенштерн* в последнее время живёт Дубае, и недавно в своих социальных сетях он поделился с подписчиками, что 2024 год стал для него одним из самых худших.

В своём блоге артист, покинувший Россию, опубликовал несколько видео, на которых он находится в изменённом состоянии, кричит и плачет. Эти кадры вызвали бурную реакцию у россиян, которые осудили артиста за его поступки и напомнили ему о «бумеранге».

Рэпер признался, что в этом году он пережил депрессию и кризис идентичности, а также осознал свою зависимость. Кроме того, стало известно, что сейчас он проходит лечение в израильском Центре реабилитации в Ришон-ле-Ционе, борясь с алкоголизмом и наркоманией.

Кроме того, 27 января стало известно, что следственный комитет объявил в розыск рэпера Алишера Моргенштерна* по уголовному делу о нарушении порядка деятельности иноагента.

Рэпер Моргенштерн* (фото: социальные сети)

Моргенштерн* отреагировал на это в Telegram-канале, выразив недоумение по поводу жестких санкций со стороны российских правоохранительных органов. Рэпер заявил, что не понимает, почему к нему применяются такие меры.

Также он отметил, что из-за этого его «карта мира» сократилась еще на десяток стран.

«Спасибо СК РФ за отличное промо к альбому. Один вопрос, конечно, немного мучает: за что? Надеюсь, однажды узнаю. А пока готовьте свои вопросы, я созрел для прямого эфира из рехаба», — написал он.

Чулпан Хаматова мечтает вернуться в Россию


Актриса театра и кино Чулпан Хаматова призналась, что хочет вернуться в Москву, но не может представить себе такой из-за отрыва от реальности.

Она отметила, что с тоской вспоминает прогулки по любимым московским улицам и значимым для неё местам.

«Но я не очень представляю, как туда возвращаться. Я не понимаю ни действительности, ни того, что с людьми произошло», — сказала Хаматова в интервью латвийскому журналисту Вадиму Радионову для его программы «И грянул Грэм».
Около трёх лет назад актриса переехала в Латвию. В 2022 году она получила вид на жительство в этой стране после покупки коттеджа под Ригой стоимостью около 50 миллионов рублей.

В июне 2024 года актриса была уволена из Нового Рижского театра, который был её единственным постоянным местом работы. Руководство театра объяснило своё решение плохими продажами билетов на спектакли с её участием, что стало причиной репутационных потерь для учреждения.

Актриса Чулпан Хаматова (фото: социальные сети)

Блогер Сергей Косенко бросил своего ребёнка в сугроб


В январе 2025 года в отношении блогера Сергея Косенко было возбуждено уголовное дело по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Поводом для этого стало шокирующее видео в его социальных сетях. На нём блогер бросает своего новорожденного сына в сугроб.

Позже Косенко заявил, что на видео был не настоящий ребёнок, а кукла-манекен. Сергей объяснил свои действия попыткой снять популярное видео, однако подписчики раскритиковали его поступок. В результате блогер был обвинён по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая «покушение на преступление» и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему».

Кроме того, 30 января 2025 года стало известно, что Никулинский суд Москвы оштрафовал блогера на 50 тысяч рублей за пропаганду запрещённых веществ в одном из его видео на YouTube.

Блогер Сергей Косенко (фото: социальные сети)

Пластические операции Зепюр Брутян


Зепюр Бабаян, ставшая известной после брака с Павлом Прилучным, оказалась в центре внимания после скандального развода актера с Агатой Муцениеце и связанных с этим судебных разбирательств по поводу опеки над детьми. В прессе активно обсуждаются слухи о том, что она якобы настраивает сына Прилучного Тимофея против его матери. Мальчик живет с отцом и новой женой.

Кроме того, не уходит из поля зрения и внешний вид Зепюр. В социальных сетях обсуждают её изменившийся облик, отмечая, что лицо стало более подтянутым, нос — изменил форму, а взгляд стал более открытым, а губы — пухлее.

Некоторые уверены, что это результаты пластических операций, другие же считают, что перемены связаны с естественными возрастными процессами.

Павел Прилучный с сыном Тимофеем и супругой Зепюр Брутян (фото: социальные сети)

Киркоров и Орбакайте выступили на свадьбе в Нью-Йорке


Кристина Орбакайте и Филипп Киркоров тайно выступили на роскошной еврейской свадьбе в США, что привлекло внимание общественности.

57-летний Киркоров воссоединился с дочерью Аллы Пугачевой, чьи концерты были отменены в России. Однако скандал разгорелся, когда стало известно, что среди гостей на свадьбе оказалась Алена Галушко — организатор мероприятий в поддержку Украины. В 2022 году Галушко активно высказывалась в поддержку Украины и проводила благотворительные вечера с участием украинских исполнителей.

После выступления Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте подверглись критике со стороны общественников, которые осудили их за участие в этом мероприятии.

«Честно сказать, данный поступок удивляет. Одно могу предложить ему — поддержать Вооруженные силы Российской Федерации. Закупить беспилотные летательные аппараты, технические средства, средства для радиоэлектронной борьбы, если он действительно болеет за свою родину», — сказал руководитель «Ветеранов России» Ильдар Резяпов в беседе с NEWS.ru.

Певец Филипп Киркоров (фото: социальные сети)

Анну Седокову обвиняют в убийстве мужа


Один из самых трагичных и обсуждаемых инцидентов последних месяцев продолжает вызывать бурю эмоций и не утихает до сих пор.

В декабре 2024 года Анна Седокова развелась с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, а всего через неделю, в день ее рождения, спортсмен покончил с собой, не сумев встретиться с экс-женой и поздравить её.

Друзья покойного утверждают, что Янис был безумно влюблен в Седокову, в то время как она, по их словам, не раз позволяла себе флиртовать с другими мужчинами. Звездный юрист Екатерина Гордон в конце декабря заявила, что Седокова изменяла мужу с известным спортсменом и предсказала, что скоро об этом станет известно широкой публике.

«Скоро всплывет история, куда Анька еще в браке в Питер к кому-то ездила. Что там за спортсмен, поговаривают», — отметила Гордон в социальных сетях.

Певица Анна Седокова (фото: социальные сети)

В интернете пользователи активно обсуждают ситуацию, выражая возмущение: «Довела мужика», «доигралась», «ни стыда, ни совести», — пишут в комментариях.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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