«Потянуло на молодых»: Прохор Шаляпин удивил поклонников новым романом, на кого «полез» артист после смерти жены-миллионерши

Прохор Шаляпин всегда находится в центре внимания. Некоторые знают его как обольстителя женщин постарше, другие — как тайного любовника балерины Анастасии Волочковой, кто-то воспринимает его как певца, а молодежь — как лицо мемов и гедониста, стремящегося сделать жизнь максимально ленивой и беззаботной. О том, как артисту удается быть на пике популярности и что известно о его личной жизни сейчас расскажет «Радио 1».