«Потянуло на молодых»: Прохор Шаляпин удивил поклонников новым романом, на кого «полез» артист после смерти жены-миллионерши

Прохор Шаляпин (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Прохор Шаляпин всегда находится в центре внимания. Некоторые знают его как обольстителя женщин постарше, другие — как тайного любовника балерины Анастасии Волочковой, кто-то воспринимает его как певца, а молодежь — как лицо мемов и гедониста, стремящегося сделать жизнь максимально ленивой и беззаботной. О том, как артисту удается быть на пике популярности и что известно о его личной жизни сейчас расскажет «Радио 1».
Скандал Прохора Шаляпина с Виктором Дробышем
Прохор Шаляпин (настоящее имя — Андрей Захаренков) всегда мечтал о славе. Свою карьеру он начал с участия в популярном проекте «Фабрика звезд – 6», где дошел до финала и занял четвертое место. Артист не раз утверждал, что все участники проекта — звезды, а он — легенда. После участия в «Фабрике» певец получил контракт с продюсером Виктором Дробышем, с которым не раз еще поконфликтует за свою жизнь.
«Да там все пошло не так. Как там могло что-то пойти так? Это же катастрофа. <…> Хотя ведь изначально я взялся его учить. <…> Это все вообще не про музыку, а лишь бы быть известным любой ценой», — говорил Дробыш в интервью изданию «Аргументы и факты».
Знаменитый композитор сразу понял, что для Прохора не является целью трудиться и развивать свой талант, ему главное, чтобы о нем говорили.
«Как персонаж он, конечно, создал себе ауру, чтобы быть интересным хотя бы каким-то левым телепрограммам. Но надо признаться, что я и ввел его как персонажа, а не как певца. Поэтому беру всю вину на себя. Я стране откопал такое чудище. Да неплохой он парень… Пусть веселится», — говорил Дробыш.
Самого Прохора эти высказывания обижали. Знаменитость считает, что Виктор Дробыш сам его «упустил».
«При встрече улыбается, обнимает, а за глаза — такой-сякой. Ну сказал бы русским простым языком: за Прохора не занесли бабки! Вот я и не стал им заниматься!» — рассказал Шаляпин в интервью на YouTube-канале.
Любитель женщин постарше
Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина (Фото: соцсети)
В 2013 году вся страна заговорила о Прохоре Шаляпине, когда он начал отношения с более зрелой предпринимательницей Ларисой Копенкиной. Разница в возрасте между ними составила целых 27 лет. Курортный роман быстро перерос в свадьбу. Однако семьи молодоженов были категорически против их союза. Мать Шаляпина, узнав о том, что его избранница старше ее, даже попала в больницу с инфарктом.
«Я хотела сразу же накинуться на эту женщину, потому что она… старше меня. У меня не было слов, мне стало плохо», — рассказала Елена Колесникова в эфире программы на федеральном канале.
Переживания матери певца оказались не напрасными: всего через год после свадьбы Шаляпин скандально развелся с богатой супругой.
Через некоторое время певец завел роман с молодой актрисой Анной Калашниковой, которая вскоре объявила о беременности. Когда мальчик родился, выяснилось, что Прохор не является его отцом. Позже Калашникова призналась, что их роман с Шаляпиным во многом был пиар-ходом, который принес им немало выгод.
После расставания с Копенкиной у Шаляпина было много женщин с состоятельными кошельками, одной из последних из которых стала канадская миллионерша Татьяна Дэвис.
В 2020 году влюбленные открыто признались друг другу в своих чувствах и вскоре после этого сыграли свадьбу. Поклонники Прохора Шаляпина начали сомневаться в искренности его чувств, учитывая его прежние выборы успешных партнерш.
К сожалению, молодоженам не суждено было долго наслаждаться совместной жизнью. Татьяна заболела COVID-19 и, всего через месяц после свадьбы, скончалась.
Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Что связывает Шаляпина с Волочковой
В последнее время имя Шаляпина часто упоминается в связи с известной балериной Анастасией Волочковой. Знаменитости часто проводят время вместе, и поклонники отмечают, что они прекрасно дополняют друг друга. Известно, что молодой артист заменил Никиту Джигурду в постановках балерины.
«После бабушек полез на Волочкову», «Потянуло на молодых», «Перевелись богатые старушки?» — язвят подписчики артиста.
Кроме того, Волочкова даже провела ночь с Прохором, опубликовав в своем блоге видео, где они отдыхают на качелях на сеновале.
«Здесь всё так, как мы любим! В русском стиле! Будем спать на русской печи!» — подписала она ролик, добавив, что их ждет «незабываемая ночь».Позже пара отправилась в романтическое путешествие в банный комплекс.
«Я очень люблю банное искусство, и поэтому пригласила Прохора. Это было действительно приятное романтическое приключение. Мы провели там 15 часов с ночевкой», — рассказала Анастасия в интервью MK.RU.Читайте также:
Неожиданное появление Орбакайте: дочь Пугачевой собралась выступить на «Голубом огоньке», реакция россиян
«Настоящий психопат»: Шпак впал в истерику из-за удара «Орешником» по Украине и развелся с женой, она рассказала правду
Встречалась с олигархом Керимовым, а родила от «таксиста»: семейные тайны Олеси Судзиловской
Анастасия Хохлова