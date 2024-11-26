Неожиданное появление Орбакайте: дочь Пугачевой собралась выступить на «Голубом огоньке», реакция россиян

До Нового года остается чуть более месяца и в студии «Мосфильм» уже начались сьемки «Новогоднего голубого огонька». Что касается «ветеранов сцены», активно поддерживающих политику страны, они точно появятся на телеэкранах в новогоднюю ночь. О сюрпризах для зрителей от Константина Эрнста читайте в материале «Радио 1».