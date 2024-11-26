Неожиданное появление Орбакайте: дочь Пугачевой собралась выступить на «Голубом огоньке», реакция россиян

Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Пресс-служба телеканала «Россия 1»)
До Нового года остается чуть более месяца и в студии «Мосфильм» уже начались сьемки «Новогоднего голубого огонька». Что касается «ветеранов сцены», активно поддерживающих политику страны, они точно появятся на телеэкранах в новогоднюю ночь. О сюрпризах для зрителей от Константина Эрнста читайте в материале «Радио 1».
Сюрприз, которому не рады
После заявления в Telegram-канале главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, стало известно о появлении Кристины Орбакайте на Первом канале в новогоднюю ночь. Участие певицы в «Голубом огоньке» должно было быть, по мнению Эрнста, праздничным сюрпризом для зрителей.
«Только что стало известно, что дочь Пугачевой, Кристина Орбакайте, примет участие в новогоднем концерте. Ранее СМИ сообщали, что Орбакайте не будет участвовать в праздниках. Вероятно, это была дезинформация. Думаю, это был запланированный вброс. Видимо, хотят создать эффект неожиданности от появления Орбакайте в новогоднюю ночь на телевидении», — написал Бородин.На данный момент официальных подтверждений или опровержений по поводу возвращения Орбакайте не поступало, но пользователи интернета уже активно выражают недовольство тем, что певица может вернуться в Россию и испортить россиянам праздник.
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Жить в Америке, а зарабатывать в России
Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Кристина Орбакайте уже долгое время живет в США, а на родину приезжает только зарабатывать деньги. Орбакайте долгое время не высказывалась по поводу СВО, что давало ей возможность выступать в России. Однако, публикой не могла быть не замечена двойная жизнь артистки. Летом тур певицы по России был сорван общественниками — после нескольких концертов остальные выступления были отменены. После чего, Орбакайте сделала заявление о том, что больше не будет выступать на родине.
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Стоит отметить, что концерты певицы в Америке не взывают ажиотажа. Сейчас в США преизбыток российских исполнителей, поющих для русскоязычного населения. Поэтому почему бы Орбакайте в очередной раз не заработать на безбедную жизнь в Америке, став частью новогоднего концерта для россиян.
Концертный директор певицы говорит, что сюрприза не будет
Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Концертный директор Кристины Орбакайте, Александр Качан, в интервью «Абзацу» опроверг слухи о ее возможном возвращении. Он отметил, что не имеет информации о планах певицы приехать в Москву для работы. По его словам, в ближайшее время Орбакайте не планирует выступать в России.
«Она ничего не говорила мне о новогоднем выступлении на телевидении. И никто не говорил. Что касается ее ближайших выступлений в России, то в обозримом будущем таких планов не было», — пояснил корреспондентам Александр.
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Елена Генералова